H Kylie Jenner είναι το νέο πρόσωπο της Dolce & Gabbana - Δείτε φωτογραφίες

Η ανακοίνωση της εταιρείας στο Instagram

Η Kylie Jenner είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας της Dolce & Gabbana, 42 μήνες μετά τη φωτογράφηση της Κιμ Καρντάσιαν για την ίδια εταιρεία.

Το 25χρονο μοντέλο παρουσιάζει τη νέα κολεξιόν της Dolce & Gabbana, με σούπερ σέξι εμφάνιση και λεοπά φόντο.

@kyliejenner stars in the new #DGLogoBag campaign, photographed by @mertalas and @macpiggott, ανέφερε στην ανακοίνωσή της στο Instagram η Dolce & Gabbana.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.