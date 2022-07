Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ βοηθούν να γίνει το metaverse ευρέως προσβάσιμο

Η Αλεξάντρα Γκραντ είναι εικαστική καλλιτέχνης με έδρα το Λος Άντζελες που εξετάζει τη γλώσσα και τα γραπτά κείμενα μέσω ζωγραφικής, σχεδίου, γλυπτικής, βίντεο και άλλων μέσων - και παρά την εκπληκτική καλλιτεχνική της καριέρα, οι περισσότεροι τη γνωρίζουν λόγω της σχέσης της με τον ηθοποιό Κιάνου Ριβς.

«Νομίζω ότι κάθε άτομο που γνωρίζω μου τηλεφώνησε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και αυτό είναι συναρπαστικό», είπε η Αλεξάντρα Γκραντ στη Vogue όταν το ζευγάρι εθεάθη να κρατιέται χέρι χέρι σε ένα γκαλά τέχνης στο Λος Άντζελες. «Αλλά το ερώτημα που θέτω για όλο αυτό: “Δίνεται ευκαιρία για κάτι καλό;”», είχε επισημάνει.

1) We’re literally shaking to announce the launch of the Futureverse Foundation, in collaboration with leading artists and philanthropists Alexandra Grant and Keanu Reeves 👇🧵https://t.co/1fcdb7Ih49#FLUFWorld @futureversexyz @NF_Labs pic.twitter.com/9tWlGXxNmz