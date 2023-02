Khloe Kardashian: Πρώην υπάλληλός της τη μήνυσε – Δεν πλήρωνε υπερωρίες και τον έδιωξε όταν τραυματίστηκε

Η Khloe Kardashian είναι… «σκληρή». Αυτό υποστηρίζει πρώην υπάλληλός της, ο οποίος τη μήνυσε, καθώς, όπως υποστηρίζει, απολύθηκε άδικα μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο. Ο λόγος για τον Matthew Manhard.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το «TMZ,» ο Manhard ισχυρίζεται ότι εργάστηκε για την Καρντάσιαν από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2022 και ότι η εργασία του μαζί της ήταν ο απόλυτος εφιάλτης.

Ο ίδιος λέει ότι απολύθηκε όταν προσπάθησε να επιστρέψει στην εργασία του μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο. Ισχυρίζεται ότι η Καρντάσιαν τον κρατούσε τόσο απασχολημένο με εργασίες, που συχνά δεν μπορούσε να κάνει τα απαιτούμενα από το νόμο διαλείμματα, ενώ φέρεται, επίσης, να αρνήθηκε να τον πληρώσει υπερωρίες, παρόλο που δούλευε 12 ώρες την ημέρα!

Ωστόσο, ο νομικός εκπρόσωπος της Khloe Kardashian διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι ο Manhard «αποζημιώθηκε σωστά για την εργασία του».

Η μήνυση εναντίον της Khloe Kardashian έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από νομικά προβλήματα για την οικογένεια Καρντάσιαν. Πέρυσι, η αδελφή της Khloe, Kim Kardashian, μηνύθηκε επειδή φέρεται να μην κατέβαλε μισθούς σε υπαλλήλους που απασχολούσε για τον κήπο της και τη συντήρηση του σπιτιού.

