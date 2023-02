Ο Keanu Reeves έχει μια ασυνήθιστη ρήτρα στα συμβόλαιά του

Ο Κιάνου Ριβς έχει ενστάσεις όσον αφορά στη δύναμη της τεχνολογίας CGI (εικόνες που δημιουργούνται από υπολογιστή), σε τέτοιο βαθμό που πριν από χρόνια, πρόσθεσε μια ρήτρα στα συμβόλαιά του που ορίζει ότι οι εμφανίσεις του σε ταινίες δεν μπορούν να παραποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Καθώς η χρήση της τεχνολογίας AI (Τεχνητής Νοημοσύνης) γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στη δημιουργία ταινιών, έχει θέσει υπό αμφισβήτηση την ηθική της ψηφιακής αλλαγής της ερμηνείας ηθοποιών.

Ο πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς «John Wick» δήλωσε στο Wired σε μια νέα συνέντευξη: «Νωρίς, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ή μπορεί να ήταν η δεκαετία του '90, άλλαξαν την ερμηνεία μου». O ηθοποιός δεν ανέφερε την ταινία. «Μου πρόσθεσαν ένα δάκρυ στο πρόσωπό μου και είπα: "Ήταν σαν να μην χρειάζεται καν να είμαι εδώ"» εξήγησε ο Ριβς.

Όταν ρωτήθηκε αν αργότερα πρόσθεσε ρήτρα στα συμβόλαιά του που απαγορεύουν τις επεξεργασίες μετά την παραγωγή στην ερμηνεία του, επιβεβαίωσε: «Ναι, ψηφιακά».

As Keanu Reeves gears up for the fourth installment of John Wick, WIRED got a chance to chat with the star and director Chad Stahelski to talk all things man-versus-machine, AI, The Matrix, and fighting for what’s real. #JohnWick4 📸: Art Streiber https://t.co/3qKETJfhEU 1/7 pic.twitter.com/GnSfLECw9f