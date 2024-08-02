Η Katy Perry αποκάλυψε την Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024, το τολμηρό εξώφυλλο για το επερχόμενο άλμπουμ της «143» καθώς προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει την καριέρα της. Η καλλιτέχνιδα δεν αφήνει και πολλά στη φαντασία και επιδεικνύει το διάσημο μπούστο της, φορώντας ένα σουτιέν-αστερία και ένα διάφανο μαύρο φόρεμα.

Η σούπερ σταρ της ποπ, η οποία είναι προβληματισμένη μετά την αποτυχία της επιστροφής της με το «Woman's World», «διαφημίζει», επίσης, τις υπέροχες καμπύλες της.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς, για την Katy Perry τα πράγματα, μέχρι στιγμής, δεν έχουν πάει και τόσο καλά. Οι θαυμαστές της δεν ενθουσιάστηκαν με το νέο της τραγούδι, κάτι που η ίδια προσπαθεί να «διορθώσει». Για την ακρίβεια προσπαθεί απεγνωσμένα να καταστρώσει ένα νέο σχέδιο για να «σώσει» τη μουσική της επιστροφή.

