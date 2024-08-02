Dua Lipa: Το βίντεο που πυροδότησε φήμες εγκυμοσύνης

H Dua Lipa είναι έγκυος; Όλα τα social media και ειδικά το TikTok είναι σε απόλυτο πανικό και σύγχυση για το αν η αγαπημένη τους celebrity περιμένει το πρώτο της παιδάκι. Ο λόγος αυτής της σκέψης; Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα (είναι viral) και το οποίο δείχνει την Dua να περπατάει χαϊδεύοντας…την φουσκωμένη κοιλιά της και όλοι πάθανε σοκ.

Η Dua Lipa βρισκόταν στα γυρίσματα για το promo του ολοκαίνουργιου £67k Macan EV, σε συνεργασία με την Porsche. Σε μια σκηνή, φαίνεται να παίζει διάφορες εκδοχές του εαυτού της καθώς οδηγεί μέσα από αστικά, ερημικά και εξωδιαστημικά τοπία με το τραγούδι της «Training Season».

Σε μία από αυτές τις σκηνές, τη βλέπουμε να τρέχει στο νοσοκομείο, καθώς ετοιμάζεται να γεννήσει, μορφάζοντας από τους πόνους των συσπάσεων.

Σε ένα backstage video που μοιράστηκε στο Instagram όμως η Dua φαινόταν να περπατάει στο δρόμο, ενώ κρατούσε την κοιλιά της.

