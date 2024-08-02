Ότι αγαπάει την Ελλάδα το ξέρουμε. Ότι η μητέρα της Goldie Hawn και ο Kurt Russel έχουν σπίτι στη Σκιάθο, επίσης είναι πασίγνωστο. Η Kate Hudson κάθε μα κάθε καλοκαίρι περνάει τουλάχιστον 10 με 20 μέρες στη χώρα μας.

Όχι όμως στην Αθήνα. Όπως έγραψε η ίδια τα ξημερώματα συνήθως δεν μένει στην Αθήνα πάνω από ένα βράδυ, περνάει και φεύγει. Αυτή τη φορά έκατσε πολύ. Κι εμείς βέβαια με αυτά που είδαμε δε θα φεύγαμε, θα καθόμασταν όσο περισσότερο μπορούσαμε.

Σε πριβέ βίλα σε νέα ξενοδοχειακή μονάδα, πήγε στην Ακρόπολη και το έβγαλε από την bucket list, ενώ έκανε με την κορούλα της την Rani πρώτη φορά spa μαζί και χαλάρωσε στην παραλία με όλη την παρέα απολαμβάνονατς κάθε λεπτό των διακοπών της στην Αθήνα που ως τώρα δεν είχε δει.

Και που πια τη συνιστά ανεπιφύλακτα σε όλους τους followers της.

