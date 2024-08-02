Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kate Hudson: Οικογενειακά στην Αθήνα - Η πριβέ διαμονή και η επίσκεψη στην Ακρόπολη

Στην Αθήνα για διακοπές με όλη την οικογένεια  

Kate Hudson

Ότι αγαπάει την Ελλάδα το ξέρουμε. Ότι η μητέρα της Goldie Hawn και ο Kurt Russel έχουν σπίτι στη Σκιάθο, επίσης είναι πασίγνωστο. Η Kate Hudson κάθε μα κάθε καλοκαίρι περνάει τουλάχιστον 10 με 20 μέρες στη χώρα μας.

Όχι όμως στην Αθήνα. Όπως έγραψε η ίδια τα ξημερώματα συνήθως δεν μένει στην Αθήνα πάνω από ένα βράδυ, περνάει και φεύγει. Αυτή τη φορά έκατσε πολύ. Κι εμείς βέβαια με αυτά που είδαμε δε θα φεύγαμε, θα καθόμασταν όσο περισσότερο μπορούσαμε.

Kate Hudson

Σε πριβέ βίλα σε νέα ξενοδοχειακή μονάδα, πήγε στην Ακρόπολη και το έβγαλε από την bucket list, ενώ έκανε με την κορούλα της την Rani πρώτη φορά spa μαζί και χαλάρωσε στην παραλία με όλη την παρέα απολαμβάνονατς κάθε λεπτό των διακοπών της στην Αθήνα που ως τώρα δεν είχε δει.

Kate Hudson

Και που πια τη συνιστά ανεπιφύλακτα σε όλους τους followers της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Hudson (@katehudson)

Πηγή: womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kate Hudson
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark