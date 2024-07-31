Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Katy Perry: Παίζει με τα φίλτρα και μας δείχνει πώς θα είναι ηλικιωμένη – Δείτε το video

Από το παιχνίδι της δεν γλίτωσε ούτε ο σύντροφός της, Ορλάντο Μπλουμ, αλλά το φίλτρο έδειχνε μεγάλη μόνο την Κέιτι Πέρι. Δεν το έβαλε κάτω η καλλιτέχνιδα... 

Katy Perry

Η Katy Perry δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο μαζί με τον Ορλάντο Μπλουμ. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί φίλτρα για να δείξει τις αλλαγές στο πρόσωπο της ίδιας και του συντρόφου της όσο θα περνάνε τα χρόνια. Ωστόσο, αν και η ποπ-σταρ φαίνεται να υφίσταται σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση από τα φίλτρα, ο ηθοποιός που κάθεται δίπλα της παραμένει απαράλλαχτος.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

«Υποθέτω ότι το φίλτρο δεν λειτουργεί σε ξωτικά ή πειρατές», σχολίασε χιουμοριστικά η διάσημη καλλιτέχνιδα, αναφερόμενη στους διάσημους ρόλους του συντρόφου της («Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και «Πειρατές της Καραϊβικής»). Ωστόσο, ο 47χρονος ηθοποιός αποζημίωσε την Katy Perry με ένα φιλί, αλλά, μάλλον, η Κέιτι Πέρι δεν θα έπρεπε να στεναχωριέται και τόσο πολύ. Το 2074 θα είναι 90 ετών και, αν πιστέψουμε το φίλτρο, θα είναι μια κούκλα...

Katy Perry

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Katy Perry
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark