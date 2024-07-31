Η Katy Perry δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο μαζί με τον Ορλάντο Μπλουμ. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί φίλτρα για να δείξει τις αλλαγές στο πρόσωπο της ίδιας και του συντρόφου της όσο θα περνάνε τα χρόνια. Ωστόσο, αν και η ποπ-σταρ φαίνεται να υφίσταται σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση από τα φίλτρα, ο ηθοποιός που κάθεται δίπλα της παραμένει απαράλλαχτος.

«Υποθέτω ότι το φίλτρο δεν λειτουργεί σε ξωτικά ή πειρατές», σχολίασε χιουμοριστικά η διάσημη καλλιτέχνιδα, αναφερόμενη στους διάσημους ρόλους του συντρόφου της («Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και «Πειρατές της Καραϊβικής»). Ωστόσο, ο 47χρονος ηθοποιός αποζημίωσε την Katy Perry με ένα φιλί, αλλά, μάλλον, η Κέιτι Πέρι δεν θα έπρεπε να στεναχωριέται και τόσο πολύ. Το 2074 θα είναι 90 ετών και, αν πιστέψουμε το φίλτρο, θα είναι μια κούκλα...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.