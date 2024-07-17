Η Τζένιφερ Λόπεζ πέρασε τη δεύτερη επέτειο του γάμου της, οδηγώντας στα Χάμπτονς, με τον Μπεν Άφλεκ να είναι εξαφανισμένος. Κάθε μέρα που περνάει το ζευγάρι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο διαζύγιο, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα.

Την Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024, η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε στη θέση του συνοδηγού ενός vintage Mercedes-Benz Cabrio, ενώ πίσω από το τιμόνι καθόταν ο επί χρόνια μάνατζέρ της, Benny Medina.

Jennifer Lopez spends Ben Affleck wedding anniversary driving around Hamptons with pal https://t.co/DCzE5AuVUP pic.twitter.com/cEDAyEKzLz — Page Six (@PageSix) July 17, 2024

Εν τω μεταξύ, ο Άφλεκ παρέμεινε στο Λος Άντζελες για δουλειά, εν μέσω των συζυγικών τους προβλημάτων. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να φοράει ένα γκρι κοστούμι, ενώ έφτασε στο γραφείο του την ίδια μέρα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας στις 16 Ιουλίου 2022. Αργότερα πραγματοποίησαν μια πολυτελή τελετή στη Τζόρτζια με τους φίλους και την οικογένειά τους.

Η πρωταγωνίστρια του «Hustlers», η οποία έχει περάσει τις τελευταίες εβδομάδες στη Νέα Υόρκη, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια με τον σύζυγό της εδώ και ένα μήνα.



Πηγή: skai.gr

