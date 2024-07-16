Η Σακίρα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με επτάλεπτο σόου που παρουσίασε στον τελικό του Copa America μεταξύ Κολομβίας και Αργεντινής στο Μαϊάμι.

Η Κολομβιανή σταρ ξεσήκωσε τους περίπου 65.000 θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Hard Rock Stadium» στο ημίχρονο του συναρπαστικού τελικού, στον οποίο η ομάδα της Αργεντινής στέφθηκε πρωταθλήτρια. Παρά το αποτέλεσμα του αγώνα, η σούπερ σταρ δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει τη βαθιά της περηφάνια για την ομάδα της Κολομβίας με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι περήφανη για την εθνική μου ομάδα. Σε ευχαριστούμε Κολομβία που μας γέμισες με τόση συγκίνηση. Και ευχαριστώ τον λατινοαμερικάνικο λαό μου για την υποστήριξη και τη στοργή του», έγραψε στη λεζάντα και την συνόδευσε με εντυπωσιακά στιγμιότυπα από το σόου.

Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία των τελικών του Copa America, που το ημίχρονο περιελάμβανε ένα ζωντανό μουσικό show.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

