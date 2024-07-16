Λογαριασμός
Η Leni Klum μοιάζει στη μητέρα της: Ποζάρει με αποκαλυπτικό μαγιό δίπλα σε μια πισίνα – Αχ, δροσιστήκαμε… (φωτό)

Δείτε τι δημοσίευσε η κόρη της Χάιντι Κλουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Η Leni Klum

Η Λένι Κλουμ φροντίζει να εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο που έχει μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να απολαύσει το καλοκαίρι της.

Το μοντέλο και κόρη της Χάιντι Κλουμ είναι ιδιαίτερα ενεργό στα social media και τα χρησιμοποιεί για να κρατά επαφή με τους 1,9 εκατ. διαδικτυακούς της φίλους.

Η Leni Klum

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η  Leni Klum μοιράζεται συχνά με τους ακόλουθούς της φωτογραφίες από την καθημερινότητά της. Στα δύο τελευταία stories που «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η  Λένι φαίνεται να απολαμβάνει τις βουτιές της στην πισίνα. Και εμείς μαζί της... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

