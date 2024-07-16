Andie MacDowell: «Κουράστηκα να με ρωτούν αν είμαι single»

Ησυζήτηση ανάμεσα στην Drew Barrymore και την Andie MacDowell ήταν μια εντυπωσιακή απονομή κοινωνικών στερεοτύπων. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, η οποία είναι 49 ετών, ρώτησε την 66χρονη συνάδελφό της εάν είναι single.

Στη συνέχεια, σχολίασε πως και η ίδια βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση και ξεκίνησε μια συζήτηση για το πόσο δύσκολο είναι να πηγαίνεις από το λενα ραντεβού στο άλλο, καθώς και το πώς αντιμετωπίζεις όχι μόνο την έλλειψη συντρόφου, αλλά και τις κοινωνικές προσδοκίες που επιβάλλονται από τους άλλους.

Διαβάστε τον διάλογό τους:

-Drew Barrymore: Είσαι single;

-Andie MacDowell: Είμαι εντελώς single.

-D.B.: Κι εγώ είμαι εντελώς single.

-A.M.D.: Ναι, αλλά εσύ πρέπει να βγεις ραντεβού, εγώ όχι.

-D.B.: Για μισό λεπτό, γιατί πρέπει να βγω ραντεβού;

-A.M.D.: Ξέρεις, γιατί είσαι νέα, τώρα πρέπει να το κάνεις. Γιατί όσο μεγαλώνεις σε ενδιαφέρει όλο και λιγότερο. Λυπάμαι που σου το λέω.

-D.B.: Νομίζω ότι έχω φτάσει ήδη σε αυτό το σημείο.

-A.M.D.: Δεν έχεις φτάσει ακόμα εκεί.

-D.B.: Από τη στιγμή που άρχισα να βγαίνω τόσο μικρή, σκέψου ότι ήμασταν μαζί σε πάρτι από τότε που ήμουν δέκα ετών– και τώρα είμαι 49, δεν τρελαίνομαι και δεν με ενδιαφέρει και τόσο.

-A.M.D.: Ξέρω τι εννοείς.

-D.B.: Είμαι πολύ χαρούμενη με τη ζωή μου.

-A.M.D.: Ξέρω τι εννοείς. Επίσης θέλω να πω ότι κουράστηκα πραγματικά. Όλοι με ρωτούσαν, υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή σου; Αλλά πλέον εδώ και χρόνια δεν ρωτάει κανένας κι αυτό είναι ωραίο. Αλλά εξελιχθήκαμε τόσο ως άνθρωποι και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να είσαι single, πραγματικά. Έχω φανταστικές φίλες γυναίκες και κάποιους φίλους άντρες επίσης».

Δείτε το απόσπασμα απο την συνέντευξη:

