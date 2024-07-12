Aν δεν έχουν ακόμα επιβεβαιώσει δημόσια το διαζύγιό τους, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ εγκαταλείπουν οριστικά την έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς την πωλούν για 68 εκατ. δολάρια, όπως αναφέρει το Robb Report. Σημειώνεται ότι το διάσημο ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2022, αγόρασε το κτήμα των πέντε στρεμμάτων τον Μάιο του 2023 για 60.805.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τη αγγελία πώλησης στο «The Agency», η έπαυλη, η οποία «ανακαινίστηκε πρόσφατα με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας», διαθέτει 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια με το λευκό χρώμα να κυριαρχεί σε συνδυασμό με ασημί και χρυσές πινελιές.

Επίσης, περιλαμβάνει ένα ανεξάρτητο κτίριο που στεγάζει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, ένα ρινγκ για μποξ, ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα στούντιο ηχογράφησης, πισίνα πίσω από το κεντρικό ακίνητο και με θέα σε όλη την περιοχή, ένα ξεχωριστό ρετιρέ ξενώνα 5.000 τετραγωνικών ποδιών, ένα σπίτι για τον φύλακα, καθώς και ένα ευρύχωρο γκαράζ που χωράει έως και 12 αυτοκίνητα και χώρο στάθμευσης για 80 επιπλέον.

Το ζευγάρι φέρεται να ζει ήδη χωριστά, με τον Άφλεκ να μένει σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Μπρέντγουντ σε μικρή απόσταση από την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους, ενώ η Λόπεζ ζει μόνη της στην έπαυλη και αρκετές φορές τους τελευταίους δύο μήνες, ο φωτογραφικός φακός την έχει εντοπίσει να ψάχνει σπίτια στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

