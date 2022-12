Jennifer Lopez-Ben Affleck: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ – Τραγουδούν ντουέτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι τραγούδησε το «By Christmas Eve» του John Legend

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ τραγούδησαν ένα επικό ντουέτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι τραγούδησε το «By Christmas Eve» του John Legend, ενώ ένας πιανίστας έπαιζε τη γλυκιά μελωδία.

Η Λόπεζ είπε, επίσης, τα τραγούδια όπως το «It's The Most Wonderful Time of the Year» και μια τζαζ εκτέλεση του «Jingle Bells», αφιερώνοντας τα τραγούδια στον σύζυγό της και τους καλεσμένους.

Στο βίντεο το ερωτευμένο ζευγάρι φαίνεται να ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί, καθώς οι καλεσμένοι ζητωκραύγαζαν για το ευτυχισμένο ζευγάρι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έλαμπε με ένα πράσινο και χρυσό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα διαμαντένιο κολιέ. Ο ηθοποιός του «Argo» έδειχνε, επίσης, κομψός με ένα μαύρο σακάκι πάνω από ένα μαύρο T-shirt.

Η Λόπεζ προετοιμάζεται για τις γιορτές από τις αρχές του μήνα. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, πόζαρε στο Instagram, φορώντας ένα κατακόκκινο σύνολο και έγραψε στη λεζάντα: «Αρχίζει να μοιάζει πολύ με Χριστούγεννα».

Ωστόσο, το ζευγάρι είχε πολλά να γιορτάσει φέτος όπως τον γάμο τους στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο. Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τον γάμο-έκπληξη τους στο ενημερωτικό δελτίο «On The JLo» προς τους θαυμαστές της, γράφοντας τότε:

«Το κάναμε. Η αγάπη είναι όμορφη. Η αγάπη είναι ευγενική. Και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι υπομονετική. Είκοσι χρόνια υπομονή», έγραψε η ίδια για τον πρώτο τους αρραβώνα στις αρχές της δεκαετίας του '80. Στη συνέχεια, ενώθηκαν ξανά με τα δεσμά του γάμου με έναν πολυτελή γάμο στη Τζόρτζια τον επόμενο μήνα.



