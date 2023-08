Iryna Bilotserkovets: Σύζυγος Ουκρανού πολιτικού ποζάρει για το Playboy και δείχνει τα «σημάδια» του πολέμου στο σώμα της

Η σύζυγος ενός Ουκρανού πολιτικού, που επέζησε από μια ύποπτη απόπειρα δολοφονίας, είναι το εξώφυλλο του «Playboy» για την πρώτη έκδοση που θα τυπωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή.

Η Iryna Bilotserkovets, μοντέλο και τηλεπαρουσιάστρια, εμφανίζεται στο εξώφυλλο, φορώντας κάλυμμα στο μάτι και μεταλλικό μπικίνι. Μόλις τρεις ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το αυτοκίνητο της Iryna χτυπήθηκε από σφαίρες στο Κίεβο. Ως σύζυγος πολιτικού, ο οποίος είναι βοηθός του Βιτάλι Κλίτσκο, του δημάρχου του Κιέβου, ερμηνεύτηκε ως απόπειρα δολοφονίας από φιλορωσικές δυνάμεις. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Βερολίνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύμηνη θεραπεία και χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης.

Μιλώντας στο περιοδικό για την πρώτη φορά που είδε τον εαυτό της στον καθρέφτη μετά τη θεραπεία, είπε: «Ένα μάτι έλειπε, σωλήνες έβγαιναν παντού, τα μαλλιά ξυρισμένα από την εγχείρηση. Ράμματα, ουλές, πληγές παντού- ήμουν απλά το τέρας του Φρανκενστάιν. Το σαγόνι μου είχε σπάσει, σαν κλαδί». Και πρόσθεσε: «Δεν έχω πια όμορφο πρόσωπο, αλλά το υπόλοιπο σώμα μου είναι όμορφο».

