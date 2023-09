«Φύκια...για μεταξωτές κορδέλες»: Η υπερτροφή που προτιμά η Amal Alamuddin Clooney για πρωινό

Your browser does not support the audio element.

Όσον αφορά τη διατροφή της, η Amal Clooney δεν παραλείπει ποτέ το πρωινό της γεύμα, το οποίο είναι υγιεινό και συμβάλλει στην ενίσχυση του μεταβολισμού της.