Η Avril Lavigne και ο Tyga επιβεβαιώνουν τη σχέση τους με ένα φιλί

Η Avril Lavigne και ο Tyga επιβεβαίωσαν το φημολογούμενο ειδύλλιό τους κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η 38χρονη Avril Lavigne και ο 33χρονος ράπερ φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται και να κρατιούνται από το χέρι στο πάρτι Mugler x Hunter Schafer. Οι δυο τους φαίνεται πως είναι ερωτευμένοι, καθώς δεν κρύφτηκαν από τους φωτογράφους, ενώ ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί.

Ενώ η Lavigne φαίνεται να απολαμβάνει τη διαμονή της στο πανέμορφο Παρίσι με τον νέο της αγαπημένο, η γαλλική πρωτεύουσα έχει σχέση και με τον πολύ πρόσφατο πρώην της, Mod Sun, καθώς αρραβωνιάστηκαν εκεί τον Μάρτιο του 2022.

