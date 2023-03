Kristen Stewart: Πολλοί πιστεύουν ότι είναι η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της

Έγινε η νεότερη πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην 73χρονη ιστορία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

Τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός Kristen Stewart έγινε η νεότερη πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην ιστορία της Μπερλινάλε. Τη θέση αυτή έχουν καταλάβει σπουδαίες ηθοποιοί όπως η Isabella Rossellini, η Meryl Streep και η Juliette Binoche. Μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της Lady Di στο «Spencer», η ηθοποιός ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα υποδυθεί τη Susan Sontag σε μια παραγωγή που συνδυάζει ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία. Ο ρόλος αυτός σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς το auteur cinema για μια καλλιτέχνιδα που εδώ και καιρό προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από το «έπος» του «Twilight». Ο Olivier Assayas έχει πει ότι «η Kristen Stewart είναι η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της».

Η Στιούαρτ ξεκίνησε να παίζει ως νεαρό κορίτσι σε ταινίες όπως το «Panic Room» (David Fincher, 2002). Συμπρωταγωνίστησε με την Jodie Foster, μία από τις λίγες σταρ του Χόλιγουντ που, όπως και η Stewart, έχουν δηλώσει δημόσια ότι είναι LGBTQ+.

Πριν κλείσει τα 18 της χρόνια, η σταρ είχε ήδη συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Jon Favreau (Zathura: A Space Adventure, 2005) και ο Sean Penn (Into the Wild, 2007). Δεν πήγε ποτέ στο λύκειο. Μεγάλωσε μεταξύ γυρισμάτων και ανέπτυξε από νωρίς μια αποστροφή προς τα φλας των παπαράτσι. Σε ένα κόκκινο χαλί σε ηλικία μόλις 11 ετών, είπε σε έναν φωτογράφο ότι δεν μπορούσε καν να ανοίξει τα χέρια της εξαιτίας της νευρικότητάς της. Το 2015, η ίδια παράλυση θα την εμπόδιζε να κρατήσει το βραβείο Σεζάρ που κέρδισε για τον ρόλο της στην ταινία του Olivier Assayas, «Clouds of Sils Maria».

Το 2008, η ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην πρώτη από τις πέντε ταινίες του «Twilight». Παρά την εισπρακτική επιτυχία, οι ταινίες δεν βοήθησαν το κύρος της Στιούαρτ ως ηθοποιού. «Είναι τόσο άχαρη που αναρωτιέσαι γιατί αυτά τα υπερφυσικά πλάσματα είναι τόσο τρελαμένα μαζί της», δήλωσε ο κριτικός Richard Roeper. Ο χαρακτήρας της, Bella Swan, επικρίθηκε, επίσης, από φεμινίστριες, οι οποίες δεν ενέκριναν την τοξική σχέση της με τον λαμπερό βρικόλακα Edward Cullen. Στο «New Moon» (2009) η νεαρή επίδοξη βρικόλακας αποπειράται δύο φορές να αυτοκτονήσει προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του φίλου της.

Γεγονότα στην προσωπική της ζωή, όπως το ότι κράτησε κρυφή τη σχέση της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, τον απάτησε και αργότερα δήλωσε λεσβία, επηρέασαν καθοριστικά την απώλεια της δημοτικότητάς της στο Χόλιγουντ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο σημείο να αναρτήσει οκτώ tweets συμβουλεύοντας τον τελευταίο πρωταγωνιστή του Μπάτμαν να μην επιστρέψει στην Κρίστεν Στιούαρτ. «Τον απάτησε σαν σκύλος και θα το ξανακάνει - απλά παρακολουθήστε. Μπορεί να τα καταφέρει πολύ καλύτερα!». Και συνέχισε: «Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρέπει να παρατήσει την Κρίστεν Στιούαρτ. Σε μερικά χρόνια, θα με ευχαριστεί. Φέρσου έξυπνα, Ρόμπερτ».

Αυτό που ενόχλησε περισσότερο το κοινό ήταν η απροθυμία της Stewart να χαμογελάσει κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων. Το Χόλιγουντ είναι λιγότερο γενναιόδωρο με όσους δεν προσποιούνται ότι είναι χαρούμενοι κάθε στιγμή. Κανείς δεν καταλάβαινε γιατί δεν της άρεσε να είναι διάσημη. Αφού παρακολούθησε τις πρώτες σκηνές του «Twilight», οι παραγωγοί της ζήτησαν να χαμογελάει περισσότερο. Ένας δημοσιογράφος μάλιστα αφιέρωσε μια ειρωνική ανάρτηση στο «Οι 22 φορές που η Kristen Stewart χαμογέλασε το 2012».

Το 2013, το «The Cut» κατέταξε τη Stewart ως τη δεύτερη πιο μισητή σταρ στο Χόλιγουντ. Πρέπει να πήρε το μήνυμα, γιατί την επόμενη χρονιά ανέλαβε ένα πρότζεκτ στην Ευρώπη. Ο Olivier Assayas, ο οποίος την είχε δει για πρώτη φορά να παίζει στο «Into the Wild», της τηλεφώνησε για να της προσφέρει ρόλο στο «Clouds of Sils Maria» (2014), αφού η πρώτη του επιλογή, η Mia Wasikowska, έκανε πίσω. Η Stewart εμφανίστηκε στο πλευρό της Juliette Binoche, σε μια ταινία γεμάτη αναφορές τόσο στο έργο του Ingmar Bergman όσο και στην καριέρα των ίδιων των ηθοποιών.

«Οι άνθρωποι που την περιφρονούσαν έμειναν έκπληκτοι όταν τη βρήκαν συμπαθή, έξυπνη και καλή ηθοποιό. Ήξερα ότι δεν είχαμε δει όλα όσα ήταν ικανή να κάνει», δήλωσε ο σκηνοθέτης Assayas. Η Στιούαρτ έγινε η πρώτη Αμερικανίδα ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Σεζάρ και το 2016 επανέλαβε τη συνεργασία της με τον Γάλλο σκηνοθέτη στην ταινία «Personal Shopper», μια ταινία που γράφτηκε ειδικά γι' αυτήν, η οποία την συμφιλίωσε οριστικά με τους κριτικούς.

Η Stewart συνέχισε να συνεργάζεται με σπουδαίους σκηνοθέτες. Γύρισε το «Café Society» (2016) με τον Γούντι Άλεν και συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «The Borden Family Murder» του Craig William Macneill.

Πέρυσι συμμετείχε στο «Crimes of the Future» του David Cronenberg, ενώ όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας της Berlinale, έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα μιας βιογραφικής ταινίας για τη φιλόσοφο Susan Sontag.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.