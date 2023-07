Η Adele έβγαλε το... «όπλο» της και «απείλησε» το κοινό σε συναυλία της - «Αν μου πετάξετε τίποτα θα σας σκοτώσω» (Βίντεο)

Με χιούμορ, που έκρυβε ωστόσο και μια δόση αλήθειας, προειδοποίησε το κοινό της η Adele κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, λέγοντας του «να μην τολμήσει να πετάξει τίποτα» στην σκηνή μιας και τελευταία συνηθίζεται.

Εκείνη όμως έλαβε τα μέτρα της. «Έχετε προσέξει πώς είναι οι άνθρωποι που ξεχνούν τη γα@@νη δεοντολογία στις συναυλίες τον τελευταίο καιρό; Άνθρωποι που πετούν διάφορα στη σκηνή, τους έχετε δει;» ρώτησε η Adele το κοινό ενώ κρατούσε ένα παιχνίδι όπλο.

«Σε προκαλώ. Ας τολμήσει κάποιος να μου πετάξει κάτι και θα τον σκοτώσω», αστειεύτηκε απευθυνόμενη στο κοινό της.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:



“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm