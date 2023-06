Η Adele αποκάλυψε ότι διαγνώσθηκε με μυκητιασική λοίμωξη από στενό κορσέ

Ένας στενός κορσές στάθηκε η αιτία για να διαγνωστεί με μυκητιασική λοίμωξη η διάσημη τραγουδίστρια Adele.

Όπως αποκάλυψε στους φανς της έπαθε τη μυκητιασική λοίμωξη κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στις συναυλίες της στο Colosseum του Caesars Palace στο Λας Βέγκας, επειδή φορούσε κορσέ στη σκηνή.

«Ιδρώνω πολύ και ο ιδρώτας δεν πάει πουθενά, οπότε βασικά κάθομαι με τον ιδρώτα μου και ο γιατρός μου με διέγνωσε με φαγούρα», είπε σε ένα βίντεο που κοινοποίησε ένας φαν της.

Sweaty face, sweaty tits, and jock itch 😂😂😂 what a fucking legend #WeekendsWithAdele @Adele @AdeleAccess oh lord I love you Adele ❤️ pic.twitter.com/vngYl9yb6m