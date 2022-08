Απίστευτη γιαγιά προσέλαβε... γυμνό μπάτλερ για τα 106 γενέθλιά της- Δείτε εικόνες

Στα 106 της χρόνια, η Νόρα Σο έχει δει πολέμους, πανδημίες και τουλάχιστον είκοσι διαφορετικούς πρωθυπουργούς στην Αγγλία, όπου έχει περάσει όλη της τη ζωή.

Για να γιορτάσει λοιπόν τα γενέθλιά της, προέβη σε κάτι που δεν είχε ξανακάνει στο παρελθόν: Προσέλαβε έναν... γυμνό μπάτλερ, που φορούσε μονάχα μια ποδιά και μια μάσκα!

