Η Maisie Williams μίλησε για τις προσπάθειες που έκανε για τον ρόλο της ως Catherine Dior στο επερχόμενο δράμα «The New Look» της Apple TV+.

Η 22χρονη ηθοποιός, η οποία μάζεψε σε μια βαλίτσα όλη της τη ζωή και μετακόμισε στο Παρίσι για τον συγκεκριμένο ρόλο, περιέγραψε λεπτομερώς τις εξαντλητικές προσπάθειες που έκανε για να «μπει» στον ρόλο, όπως το να τρώει πολύ λίγο και να ξυπνά στις 4 το πρωί μετά από μόλις τρεις ώρες ύπνου.

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η σειρά του Τοντ Κέσλερ, ακολουθεί την πρώιμη καριέρα του Ντιόρ στο κατεχόμενο από τους Ναζί Παρίσι, εξερευνώντας πώς μαζί με αρκετούς άλλους Γάλλους σχεδιαστές λάνσαρε τη σύγχρονη μόδα μέσα στη φρίκη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η σειρά ακολουθεί τις εκπληκτικές ιστορίες των συναδέλφων και των αντιπάλων του σχεδιαστή, από τη Coco Chanel και τον Pierre Balmain μέχρι τον Cristóbal Balenciaga και άλλους, και παρέχει μια εκπληκτική ματιά στο ατελιέ, τα σχέδια και τα ρούχα που δημιούργησε ο Ντιόρ στον διάσημο οίκο.

Μιλώντας στο «Harper's Bazaar», η Maisie ανέφερε: «Ήταν μια μεγάλη δουλειά και ήταν καταπληκτική. Όλη μου η ζωή μεταφέρθηκε στο Παρίσι. Ήταν σκληρή δουλειά, αλλά ήταν μεγάλη τιμή για μένα να πάρω αυτό τον ρόλο».

Η «Άρια Σταρκ» του «Game Of Thrones» σημείωσε επίσης: «Η διαδικασία του να κάνεις τη μία λήψη μετά την άλλη, κατά κάποιο τρόπο, καταρρακώνει τον χαρακτήρα σου. Δεν είναι για όλους, αλλά για μένα, μου αρέσει να χάνομαι σε έναν ρόλο και να συνεχίζω να πιέζω μέχρι να ολοκληρώσουμε μια σκηνή».

Η ηθοποιός αποκάλυψε το αυστηρό πρόγραμμα που ακολούθησε για να αποδώσει ρεαλιστικά την αδυνατισμένη εμφάνιση της Catherine Dior όταν επέστρεψε στο Παρίσι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Έτρωγα πολύ λίγο, έκανα διαλογισμό, έκαιγα κεριά και θυμίαμα στο διαμέρισμά μου. Έπρεπε να ξυπνάω στις 4 το πρωί για να αρχίσω να ιδρώνω. Το προηγούμενο βράδυ, γύρω στις 7 ή 8 το βράδυ, έτρωγα λίγο καπνιστό σολομό και έπινα ένα μικρό ποτήρι κρασί».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι υπέφερε από εφιάλτες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και είχε φρικτά οράματα ανδρών με στολές.

Τα τρία πρώτα επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ η σειρά θα ολοκληρωθεί στις 3 Απριλίου.

