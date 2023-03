Gene Hackman: Σπάνια εμφάνιση για τον 93χρονο ηθοποιό – Δεν θα τον… αναγνωρίσετε – Δείτε φωτογραφίες

Ο Τζιν Χάκμαν, ο εμβληματικός ηθοποιός του Χόλιγουντ, εθεάθη μετά από πολλά χρόνια. Ο 93χρονος, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του τον Ιανουάριο, απαθανατίστηκε φανερά αλλαγμένος από τα σημάδια του χρόνου, σε ένα τοπικό Wendy’s, όπου παρήγγειλε γεύμα στο drive-thru. Ο απομονωμένος και συνταξιούχος σταρ δεν εμφανίζεται πλέον δημόσια.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους ισχυρούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με κλασικές ταινίες όπως οι «The French Connection», «The Conversation», «Superman», «Hoosiers» και «The Royal Tenenbaums», ο Χάκμαν απέφευγε εδώ και καιρό τα λαμπερά φώτα του Χόλιγουντ. Ζει στο Νέο Μεξικό με την πιανίστρια σύζυγό του, Μπέτσι Αρακαουά, εδώ και δεκαετίες και επίσης απέχει από το να δίνει συνεντεύξεις, εκτός από την Post.

Ο Χάκμαν είναι αρκετά απασχολημένος από τότε που αποσύρθηκε από το Χόλιγουντ. Είναι αρχιτέκτονας και σχεδιαστής που έχει βοηθήσει στη δημιουργία περισσότερων από 10 σπιτιών, συμπεριλαμβανομένου ενός αρχοντικού στο Νέο Μεξικό που παρουσιάστηκε στο Architectural Digest. Έχει επίσης γράψει μυθιστορήματα, συμπεριλαμβανομένου του αστυνομικού θρίλερ «Pursuit» του 2013.

Ο αγαπητός ηθοποιός είναι επίσης μανιώδης ποδηλάτης, ένα χόμπι που έχει διατηρήσει μέχρι τα 90 του χρόνια, το οποίο τον βοήθησε να παραμείνει σε φόρμα. Το 2012, ο ηθοποιός χτυπήθηκε από ένα φορτηγό ενώ έκανε ποδήλατο στη Φλόριντα, αλλά ανάρρωσε πλήρως.

THE FRENCH CONNECTION ('71) won Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, and Gene Hackman's first Oscar win for Best Actor.



Seen here with fellow winners Jane Fonda, Cloris Leachman, Ben Johnson, and Charlie Chaplin who won a special award that year. #31DaysofOscar pic.twitter.com/1KHyiC0yVj