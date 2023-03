Arnold Schwarzenegger: Επισκέφθηκε το Άουσβιτς - Το μίσος και η προκατάληψη είναι «ο δρόμος των αδύναμων»

Ο αυστριακής καταγωγής αστέρας του κινηματογράφου και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, κατήγγειλε το μίσος και τον αντισημιτισμό σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο YouTube.

Ο Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος επισκέφθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, όπου περίπου 1,1 εκατομμύρια Εβραίοι εξοντώθηκαν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προτρέπει όσους διαδίδουν μίσος να σταματήσουν και να επιλέξουν έναν πιο φωτεινό δρόμο. Τονίζει ότι το μίσος είναι «ο δρόμος των αδύναμων» και καλεί τους ανθρώπους να «επιλέξουν δύναμη» για να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους.

This is my message to anyone who has chosen the path of hate. Please listen. pic.twitter.com/P0VCDqPeb6

«Όταν περπατάς σε ένα μέρος όπως το Άουσβιτς, νιώθεις τεράστιο βάρος» αναφέρει ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. «Υπάρχουν υπενθυμίσεις παντού για τη φρίκη που συνέβη εκεί».

Στη συνέχεια, ο 75χρονος ηθοποιός απευθύνει το μήνυμά του σε όσους «βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση».

«Αν έχετε ακούσει κάποιες συνωμοσίες σχετικά με Εβραίους, ή ανθρώπους οποιασδήποτε φυλής, φύλου ή προσανατολισμού, και σκεφτήκατε: "Αυτό έχει νόημα για μένα". Θέλω να σας μιλήσω αν βρεθήκατε να σκέφτεστε ότι κάποιος είναι κατώτερος και θέλει να σας βλάψει λόγω της θρησκείας του ή του χρώματος του δέρματός του ή του φύλου του» είπε o ηθοποιός.

«Δεν ξέρω τον δρόμο που σας έφερε εδώ, αλλά έχω δει αρκετούς ανθρώπους να πετούν το μέλλον τους για πεποιθήσεις μίσους. Επομένως, θέλω να σας μιλήσω πριν ανακαλύψετε το σφάλμα σας στο τέλος του μονοπατιού», ανέφερε.

Ο Σβαρτσενέγκερ, ο πατέρας του οποίου Γκουστάβ ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος και πέθανε το 1972, είπε ότι οι Γερμανοί ένιωθαν σαν «χαμένοι» από την ενοχή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Εκτός από τις ενοχές και τους τραυματισμούς, ένιωθαν ηττημένοι. Όχι μόνο επειδή έχασαν τον πόλεμο, αλλά και επειδή έπεσαν για μια φρικτή, αποτυχημένη ιδεολογία» είπε. «Τους είπαν ψέματα και τους παρέσυραν σε ένα μονοπάτι που κατέληγε σε μιζέρια… υπέκυψαν στην ιδέα ότι ο μόνος τρόπος για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη ήταν να κάνουν τις ζωές των άλλων χειρότερες…. Σε διαλύει… είναι ο δρόμος των αδύναμων… δεν υπήρξε ποτέ ένα επιτυχημένο κίνημα βασισμένο στο μίσος», υπογραμμίζει.

The recipient of @AuschwitzJCF Award for Fighting Hatred @Schwarzenegger visited the @AuschwitzMuseum today to honor all the victims of the camp and deepen his knowledge about history that would help him fight against prejudices nowadays. pic.twitter.com/6tt6Nebela