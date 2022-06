Χάλασε το φόρεμα της Μέριλιν Μονρό η Κιμ Καρντάσιαν; Οι φωτογραφίες με το πριν και το μετά

Η Κιμ Καρντάσιαν τράβηξε τα βλέμματα στο Met Gala του 2022 όταν έφτασε στα σκαλιά του μουσείου φορώντας το εμβληματικό φόρεμα «Happy Birthday, Mr. President» της Μέριλιν Μονρό από το 1962.

Η σταρ των "Kardashians", είπε πως έχασε 16 κιλά πριν από την εκδήλωση για να στριμωχτεί στην ιστορική τουαλέτα και μάλιστα το άλλαξε με ένα αντίγραφο μόλις έφτασε στην είσοδο του πάρτι, καθώς δεν μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα με το αυθεντικό.

«Σέβομαι εξαιρετικά το φόρεμα και τι σημαίνει για την αμερικανική ιστορία», είπε στη Vogue πριν από το πάρτι. «Ποτέ δεν θα ήθελα να κάτσω με αυτό ή να φάω φορώντας το ή να διατρέχω οποιονδήποτε κίνδυνο να προκαλέσω κάποια ζημιά», δήλωσε.

Ωστόσο, φαίνεται ότι και μόνο το να ποζάρει για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί με τον Πιτ Ντέιβιντσον μπορεί να προκάλεσε ζημιά στο «πιο ακριβό φόρεμα του κόσμου».

Τη Δευτέρα, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες του φορέματος, με το πριν και το μετά. Μια από αυτές δείχνει σημάδια από τεντωμένο ύφασμα και να λείπουν κρύσταλλα, ιδιαίτερα γύρω από το κούμπωμα στο πίσω μέρος.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.



The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS