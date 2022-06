Η κόρη της Beyonce μεγάλωσε και είναι ίδια η μαμά της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Jay-Z και η κόρη του Blue Ivy Carter εθεάθησαν να απολαμβάνουν μια γλυκιά έξοδο πατέρα-κόρης στον 5ο αγώνα των τελικών του NBA 2022 τη Δευτέρα, όπου οι Golden State Warriors κέρδισαν τελικά τους Boston Celtics 104-94.

H 10χρονη Blue Ivy Carter όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από την πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της με τον μπαμπά της, μοιάζει αρκετά με την μαμά της, Beyonce.

Beyoncé in 2007 x Blue Ivy in 2022 💕💕 pic.twitter.com/WniNQEw5H8

Οι θαυμαστές είδαν τον πατέρα και την κόρη στην κάμερα εκείνο το βράδυ, αφού ένας εκφωνητής σημείωσε την παρουσία τους στον αγώνα. Μάλιστα, την στιγμή που ο μπαμπάς της Jay-Z την πήρε αγκαλιά και της έδωσε ένα φιλί πειράζοντας τα φουντωτά μαλλιά της εκείνη φαίνεται να του λέει «μπαμπά, τα μαλλιά μου», ενώ εκείνος γέλαγε κοιτώντας την κάμερα.

Δείτε το βίντεο:

Jay-Z is in the crowd with his daughter Blue Ivy 🙌 pic.twitter.com/aP6VIhuazM