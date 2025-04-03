Για μία διαστημική εμπειρία ζωής ετοιμάζεται η 51χρονη Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez), μνηστή και σύντομα σύζυγός του Τζεφ Μπέζος.

Στις 14 Απριλίου, η 55χρονη Σάντσεζ θα πετάξει στο διάστημα με πύραυλο της Blue Origin (του Μπέζος) αλλά δεν θα είναι μόνη της- μαζί της θα έχει και 5 διάσημες φίλες της, ανάμεσά τους και η Κέιτι Πέρι.

Μάλιστα, όλες οι κυρίες ετοιμάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να είναι έτοιμες και λαμπερές πριν το διαστημικό τους ταξίδι, ενώ η Σάντσεζ ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram.

Η Σάντσεζ και το υπόλοιπο γυναικείο πλήρωμα της Blue Origin (η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι, η πρώην επιστήμονα πυραύλων της NASA, Αΐσα Μπόου, η πολιτική ακτιβίστρια Αμάντα Νγκουγιέν και η παραγωγός ταινιών Κερριάν Φλιν)πόζαραν για το εξώφυλλο γνωστού περιοδικού και η ίδια αποκάλυψε πως θα διατηρήσει την εντυπωσιακή εικόνα της και στο διάστημα.

Όπως είπε, σκοπεύει να διατηρήσει το μακιγιάζ της καθόλη την διάρκεια της πτήσης και αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν ανησυχεί καθόλου για το αν θα παραμείνουν μείνουν οι βλεφαρίδες στη θέση τους: «Οι δικές μου είναι κολλημένες. Είναι μια χαρά».

Η Σάντζεζ και οι φίλες της θα εκτοξευτούν (εκτός απροόπτου) με έναν πύραυλο της Blue Origin που λειτουργεί αυτόνομα, στην πρώτη αποστολή που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες.

Ολόκληρο το ταξίδι της πτήσης NS-31 αναμένεται να διαρκέσει 11 λεπτά. Αφού φτάσουν στο διάστημα, οι 6 γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να αιωρηθούν στο εσωτερικό του πυραύλου για περίπου τέσσερα λεπτά πριν επιστρέψουν στη Γη.

Πηγή: skai.gr

