Η Dua Lipa δεν σταματά να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της και η πρόσφατη φωτογράφισή της δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα όπου ποζάρει με μαύρα εσώρουχα και μια εντυπωσιακή γούνα στο ίδιο χρώμα.

Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν πλάνα τόσο από εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, ενώ σε ορισμένες φωτογραφίες η καλλιτέχνιδα χαλαρώνει σε έναν καναπέ πίνοντας το ποτό της.

Η κομψότητά της, σε συνδυασμό με τη σέξι εμφάνισή της, ενθουσίασε τους θαυμαστές της, που την αποθέωσαν για το μοναδικό της στυλ.

