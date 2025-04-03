Ο Kanye West αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Bianca Censori, τον εγκατέλειψε εξαιτίας των αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο τραγούδι του, με τίτλο «BIANCA» από το νέο του άλμπουμ «WW3», το οποίο έχει μια κόκκινη σβάστικα στο εξώφυλλο, ο 47χρονος ράπερ αποκάλυψε ότι η Αυστραλή αρχιτέκτονας έπαθε κρίση πανικού εξαιτίας του χυδαίου μίσους που εκτόξευε συνεχώς στο X.

«Παθαίνει κρίση πανικού και δεν της αρέσει ο τρόπος που τιτίβισα / Μέχρι να επιστρέψει η Bianca μένω ξύπνιος όλη νύχτα δεν πρόκειται να κοιμηθώ / Πραγματικά δεν ξέρω πού βρίσκεται», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Ο ράπερ του «Jesus Walks», ο οποίος μοιράζεται τέσσερα παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Kim Kardashian, αποκάλυψε στη συνέχεια ότι συνειδητοποίησε ότι η Censori τον είχε εγκαταλείψει, αφού εντόπισε τη θέση της μέσω της εφαρμογής Maybach.

«Εντοπίζω το b-h μου μέσω μιας εφαρμογής / εντοπίζω το b-h μου μέσα στην πόλη», ραπάρει. «Μπήκε στο αυτοκίνητο και το έσκασε / Το b-h μου απλά δεν καταλαβαίνει / Μερικές φορές νιώθω ότι είναι σχεδιασμένο».

Από τα «πυρά» του West δεν ξέφυγε ούτε η οικογένεια της Censori, υποστηρίζοντας ότι οι αγαπημένοι της «θέλουν να με κλείσουν μέσα». Μάλιστα, ο ίδιος φτάνει στο σημείο να συγκρίνει τη σχέση του και της Censori με εκείνη του Sean «Diddy» Combs και της Cassie Ventura.

«Υποθέτω ότι είμαστε οι νέοι Cassie και Diddy / Φτιάχνω αυτό το τραγούδι για την Bianca / Νιώθω το πνεύμα της Donda», προσθέτει, αναφερόμενος στην αείμνηστη μητέρα του που πέθανε το 2007.

Ο ράπερ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Censori από το 2022, ολοκλήρωσε το κομμάτι του με τα εξής λόγια: «Bianca, απλά θέλω να γυρίσεις πίσω / Γύρνα πίσω σε μένα / Ξέρω τι έκανα για να σε τρελάνω».

Ye confirms in a song named after Bianca Censori that she left him after trying to have him committed.



He says she had a panic attack due to his tweets. She took the Maybach and drove off — and he tracked her through the Maybach app. pic.twitter.com/MjzAzjahsw — Kurrco (@Kurrco) April 3, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.