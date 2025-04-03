Η Bonnie Blue αποκάλυψε ποια είναι τα επόμενα -βαθυστόχαστα- σχέδιά της στο σεξ. Το «αστέρι» του OnlyFans ετοιμάζεται να αναλάβει την πιο απίστευτη σεξουαλική πρόκληση μέχρι σήμερα.

Η 25χρονη Bonnie Blue είχε ισχυριστεί ότι τον Ιανουάριο κοιμήθηκε με 1.057 άνδρες σε 12 ώρες, αλλά τώρα σχεδιάζει 2.000 άνδρες σε 24 ώρες. Η Bonnie εμφανίστηκε στο podcast της influencer Camilla Araujo και ρώτησε την 22χρονη αν θα ήθελε να συμμετάσχει μαζί της.

Η ίδια ανέφερε ότι -αρχικά- είχε τρομερό άγχος για την επίτευξη του στόχου της να κοιμηθεί με περισσότερους από 1.000 άνδρες. Η Καμίλα είπε ότι και η ίδια είχε άγχος στη σκέψη ότι θα έπαιρνε μέρος σε αυτό το εγχείρημα, πριν η Μπόνι προσφερθεί να της δώσει μερικές συμβουλές. «Πάρε με τηλέφωνο όταν θα είσαι έτοιμη να το πας σε άλλο επίπεδο, στους 2.000 άνδρες. Έχω άγχος», αστειεύτηκε η Καμίλα.

Η Bonnie απάντησε: «Πάντα έχω άγχος. Ειδικά στην αρχή, είμαι πιο νευρική από ότι είναι αυτοί και μετά, αφού ζεσταθώ λίγο, λέω ‘’Εντάξει, το έχω’’. Αλλά εκείνοι αγχώνονται. Είναι νευρικοί, τότε αυτό με κάνει νευρική μερικές φορές».

OnlyFans star Bonnie Blue claims she's broken world record by sleeping with 1,057 men in just 12 hourshttps://t.co/OLNTh7ZgT3 pic.twitter.com/QuJAj3qjus — Daily Mail Online (@MailOnline) January 13, 2025

Η Καμίλα είπε: «Εντάξει, λοιπόν, θα πρέπει να μου μάθεις τι να κάνω». Και η Μπόνι απάντησε: «Θα σε διδάξω εγώ».

Πριν από λίγο καιρό, η Bonnie προκάλεσε οργή μετά το τελευταίο της σεξουαλικό κόλπο στο Κανκούν του Μεξικού. Η δημιουργός περιεχομένου για ενήλικες ταξίδεψε στο Μεξικό για να συμμετάσχει σε χιλιάδες partygoers που γιόρταζαν το κλείσιμο των αμερικανικών κολεγίων για τις ανοιξιάτικες διακοπές, όπου και κοιμήθηκε με δεκάδες νεαρούς άνδρες.

Σε ένα βίντεο, το οποίο μοιράστηκε η Bonnie στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγονται ορδές φοιτητών να φωνάζουν «Bonnie, Bonnie», καθώς περιμένουν στην ουρά για να βγάλουν φωτογραφίες και να μοιραστούν ακόμη και ένα φιλί με την 25χρονη.

Η «σταρ» του OnlyFans, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Tia Billinger, σχεδιάζει να κάνει μέχρι και livestreaming. Τον Ιανουάριο, η Bonnie «έσπασε» παγκόσμιο ρεκόρ κάνοντας σεξ με 1.057 άτομα μέσα σε μόλις 12 ώρες.

Παρά το γεγονός ότι το κόλπο της έγινε «viral», πολλοί αναρωτήθηκαν αν η Bonnie ήταν πραγματικά σε θέση να κοιμηθεί με τόσους πολλούς άνδρες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με μαθηματικές εκτιμήσεις, οι άνδρες μπορεί να είχαν μόνο περίπου 30 δευτερόλεπτα ο καθένας με τη σταρ.

Πηγή: skai.gr

