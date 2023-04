Επτά διάσημοι που μίλησαν ανοιχτά για το σύνδρομο Tourette

Παρά το πόσο μακριά έχουμε φτάσει στην ιατρική και την κατανόηση χρόνιων παθήσεων, πολλές διαταραχές εξακολουθούν να μην είναι καλά κατανοητές, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών του νευρικού συστήματος, όπως το σύνδρομο Tourette (TS).

Το TS, που χαρακτηρίζεται επίσης ως διαταραχή τικ, συνήθως διαγιγνώσκεται στην παιδική ηλικία και συχνά χαρακτηρίζεται από ακούσιους ήχους και κινήσεις που ονομάζονται τικ. Τα τικ μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά με τράνταγμα του κεφαλιού, τινάγματα, , σφύριγμα, ήχους ζώων, ήχους από τη γλώσσα και σε ορισμένες περιπτώσεις αθυροστομία.

Πρόσφατα, διασημότητες όπως η Billie Eilish και ο Lewis Capaldi μίλησαν για την εμπειρία τους με τη διαταραχή TS, κάτι που βοήθησε να αποστιγματιστεί η πάθηση- αλλά, δεν είναι οι μόνοι.

Ενώ έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμη για το σύνδρομο Tourette, οι παρακάτω celebrities χρησιμοποιούν τη δημοσιότητά τους για να κάνουν γνωστά τα στοιχεία της διαταραχής και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα την πάθηση.

Στη συνέντευξή της με τον David Letterman, η τραγουδίστρια μίλησε για την εμπειρία της με το σύνδρομο Tourette. Η Eilish διαγνώστηκε με τη νευρολογική διαταραχή σε ηλικία 11 ετών και είπε ότι οι άνθρωποι μερικές φορές την παρεξηγούν. Όπως εξήγησε η Billie, μιλώντας για το TS την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνη.

Ως μουσικός με σύνδρομο Tourette, ο Lewis Capaldi δεν αφήνει την κατάστασή του να τον αποτρέψει από το να παίξει και να μοιραστεί τη μουσική του. Από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή του, ο τραγουδιστής κρατά ενήμερους τους θαυμαστές του για τις εξελίξεις της διαταραχής. Ενώ ερμήνευε το τελευταίο τραγούδι του «Someone You Loved» σε συναυλία στη Φρανκφούρτη, ο μουσικός είχε μία κρίση στην κατάστασή του. Καθώς προσπαθούσε να ανταπεξέλθει, οι θαυμαστές του τον βοήθησαν.

Σε ένα tweet του 2021, ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός Seth Rogan μοιράστηκε ότι έχει διαχειρίζεται το σύνδρομο Tourette σε μία ήπια μορφή του, που εκδηλώνεται ως συσπάσεις. Αφιέρωσε επίσης χρόνο για να καταρρίψει τον μύθο ότι το σύνδρομο χαρακτηρίζεται κυρίως από «ανεξέλεγκτες βρισιές» και εκπαίδευσε το Twitterverse και τον Ted Cruz για το πώς είναι πραγματικά το να ζεις με TS.

As someone who has Tourette’s in their family (and also has a very mild case himself), I once again take great pleasure in telling you to go fuck yourself. (Also VERY few cases of Tourette’s manifest in uncontrollable swearing. Most cases, like mine, manifest in twitching.) https://t.co/NJaEjMfNJt