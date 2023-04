Οι σταρ που δεν φοβούνται να γεράσουν: Η «πλαστική» Μαντόνα και η υπέροχη Τζέιμι Λι Κέρτις

Ολοένα και περισσότερες σταρ του Χόλυγουντ εγκαταλείπουν την καρέκλα του πλαστικού και τις αισθητικές επεμβάσεις και επιλέγουν να γεράσουν φυσικά και με χάρη.

Γυναίκες με καριέρα, καταξιωμένες και απόλυτα… ισορροπημένες, τα έχουν βρει με τον εαυτό τους και δεν φοβούνται να αφεθούν στη φυσιολογική αλλαγή του χρόνου.

Σε αντίθεση με τη Μαντόνα – το πιο διάσημο προς αποφυγήν παράδειγμα αυτή τη στιγμή – που έχει αλλοιωθεί από τις πλαστικές επεμβάσεις, η «θεά» Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) - η οποία σημειωτέον έχει την ίδια ηλικία με τη Μαντόνα (64 ετών) – είναι η απόλυτη έμπνευση.

Αν και με λευκά μαλλιά και ρυτίδες, είναι πιο γοητευτική από ποτέ – κυρίως χάρη της προσωπικότητάς της, του ταλέντου της και του μοναδικού χιούμορ της, που της δίνει την δυνατότητα ακόμα και να «αυτοτρολάρεται».

Στο ίδιο μήκος κύματος και το απόλυτο sex symbol της δεκαετίας του ’90, Σάρον Στόουν.

Σε ηλικία 65 ετών σήμερα, η διάσημη ηθοποιός ποζάρει ακομπλεξάριστα στα κόκκινα χαλιά με λευκά μαλλιά και ρυτίδες. Αλλά αυτό δεν ενοχλεί κανέναν!

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) – η αιώνια «Κάρι» του Sex and the City – ήταν από τις πρώτες που απενοχοποίησαν τα γκρίζα μαλλιά και τις ρυτίδες στη γυναίκα. Το 2021, οι εικόνες της έκαναν τον γύρο του κόσμου και λίγο αργότερα η ίδια δήλωσε: «σταματήστε να μου δίνεται συγχαρητήρια για το θάρρος μου. Αυτό είναι το φυσιολογικό».

