Η ντίβα της ντίσκο Νταϊάνα Ρος (Diana Ross) είναι η πρωταγωνίστρια ολοκαίνουργιας καμπάνιας του Saint Laurent και οι πρώτες εικόνες της καμπάνιας - όπως ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο της 79χρονης Ρος με φόρεμα από τη νέα κολεξιόν του οίκου για την Άνοιξη 2024 - κοινοποιήθηκαν στα social media.

Η θρυλική τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε από τον φακό του εμβληματικού φωτογράφου μόδας, Ντέιβιντ Σιμς και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία της Ρος κοινοποιήθηκε από τον YSL στο Instagram, με μια απλή λεζάντα που αναφέρει: «Diana Ross, Spring 24 by Anthony Vaccarello».

Το ίνδαλμα της μουσικής είναι φίλη του οίκου εδώ και πολλά χρόνια και είχε στενή σχέση με τον ιδρυτή του, Υβ Σεν Λοράν.

Επιλέγει δημιουργίες του από τη δεκαετία του '70 έχει παρακολουθήσει τις επιδείξεις μόδας του γαλλικού οίκου στο Παρίσι και φόρεσε σύνολά του στην πίστα χορού του Studio 54



