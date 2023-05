Dead by Daylight: Ο Νίκολας Κέιτζ πρωταγωνιστεί ως... Νίκολας Κέιτζ στο πρώτο του βιντεοπαιχνίδι - Τρέιλερ

Το "ντεμπούτο" του σε ένα βιντεοπαιχνίδι κάνει ο πολύπειρος ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ! O 57χρονος σταρ του Χόλιγουντ "εισβάλλει" στο βιντεοπαιχνίδι, "Dead by Daylight" (Νεκρός με το πρώτο φως της Ημέρας) και υποδύεται τον... εαυτό του.

"Έχει τόσο χαρακτηριστική φωνή και παρουσία. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς αυτόν", είπε ο διευθυντής της ομάδας του παιχνιδιού (Behavior Interactive) Μάθιου Κόουτ για τον Κέιτζ κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης τύπου που αποκάλυψε την επερχόμενη προσθήκη του Κέιτζ στο Dead by Daylight.

Το Dead by Daylight είναι ένα multiplayer παιχνίδι τρόμου και επιβίωσης που αναπτύχθηκε από τη Behavior Interactive. Στο παιχνίδι ένας παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός άγριου δολοφόνου και οι άλλοι τέσσερις παίζουν τους επιζώντες. Ο δολοφόνος πρέπει να πιάσει κάθε επιζώντα και να τον θυσιάσει σε μια κακόβουλη δύναμη που είναι γνωστή ως Οντότητα, ενώ οι επιζώντες πρέπει να αποφύγουν να πιαστούν και να κατασκευάσουν πέντε γεννήτριες για να ανοίξουν τις πύλες διαφυγής.

Το παιχνίδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά για Microsoft Windows τον Ιούνιο του 2016, και ακολούθησαν εκδόσεις για PlayStation 4 και Xbox One τον Ιούνιο του 2017, Nintendo Switch τον Σεπτέμβριο του 2019, iOS και Android τον Απρίλιο του 2020, Stadia τον Οκτώβριο του 2020 και PlayStation 5 και Xbox Series X/S τον Νοέμβριο του 2020.

Σημειώνεται ότι ο Νίκολας Κέιτζ υποδύθηκε τον εαυτό του και στην απολαυστική ταινία "The unbearable weight of massive talent".

It’s the performance of a lifetime.

Dead by Daylight: Nicolas Cage. Coming to a realm near you.



