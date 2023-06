Christina Applegate: «Δίνω αγώνα για να περπατήσω»

Η Christina Applegate εδώ και λίγο καιρό ζει την καθημερινότητά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κάνοντας όμως ένα ηχηρό come back το 2021, με μία αποκάλυψη που μοιράστηκε δημόσια για την υγεία της, ανακοινώνοντας ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Πρόσφατα παρευρέθη στο Variety TV Fest του Λος Άντζελες για να παραλάβει ειδικό βραβείο και μίλησε για ακόμη μια φορά για την υγεία της και πως είναι τώρα.

«Το μισώ τόσο πολύ, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που με υποστηρίξατε και με κατανοήσατε καθώς μπαίνω σε αυτό το νέο κομμάτι της ζωής μου και χωρίς να ξέρω αν θα συνεχίσω να παίζω πια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναπαίξω. Θα ήθελα πολύ, μου λείπει, μου λείπει τόσο πολύ. Απλώς δεν ξέρω» είπε αρχικά.

«Δίνω καθημερινό αγώνα για να περπατήσω και να κινηθώ» τόνισε.

"I don't know if I can, I'd love to, I do miss it." Christina Applegate reflects on whether she'll continue to act as she accepts the TV Fest Legacy Award at #VarietyTVFYCFest. pic.twitter.com/gmICq93IPo