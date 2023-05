Η «φρεσκοχωρισμένη» Cher έγινε 77 ετών, αλλά δεν νιώθει μεγάλη

Η ηλικία είναι σίγουρα απλά ένας αριθμός όταν πρόκειται για τη Cher. Η Cher έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έγινε 77 ετών, ωστόσο ανέφερε ότι δεν νιώθει καθόλου μεγάλη.

Η δήλωσή της για «αιώνια νεότητα» έρχεται μετά τον πρόσφατο χωρισμό της με τον 37χρονο Alexander Edwards, για τον οποίο φέρεται να νοιάζεται ακόμα και ενδεχομένως να υπάρξει επανασύνδεση στο μέλλον, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Ok,Will Someone 🙏🏼PLEASE

Tell me…..When Will I Feel

OLD👶🏻.This is ridiculous🙄. I keep hearing these numbers,but I Honestly can’t understand them.

WHATS THE DEAL WITH #’s⁉️

I’m dyslexic & #’s Are hard 4 me.



Thank u for staying, I know it’s been hard.



Got to go work out.…