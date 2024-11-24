Η Cher έχει τόσα πολλά να μοιραστεί για τη ζωή της, που δεν θα μπορούσε να τα χωρέσει όλα σε ένα βιβλίο. Γι' αυτό και η 78χρονη τραγουδίστρια από την Καλιφόρνια αναγκάστηκε να χωρίσει τα απομνημονεύματά της σε δύο μέρη. Στις 19 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος της αυτοβιογραφίας της, «Cher: The Memoir, Part One», όπου αναφέρεται στη δύσκολη ανατροφή της -ιδιαίτερα στη σχέση της με τη μητέρα της- στα πρώτα της βήματα στη μουσική και στην ταραχώδη σχέση της με τον πρώτο της σύζυγο και μέντορα, Sonny Bono. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του δεύτερου τόμου παραμένει άγνωστη, όπως έχουν παραδεχτεί τόσο η Σερ όσο και ο εκδότης της. Η τραγουδίστρια ήθελε να αποτυπώσει τις εμπειρίες της σε έντυπη μορφή και παρόλο που δεν έγραψε η ίδια τα απομνημονεύματα, πέτυχε τον στόχο της.

Η Cher επιστράτευσε αρκετούς συγγραφείς-φαντάσματα για να αφηγηθεί την ιστορία της. Ξεκίνησε με έναν, αλλά αφού το πρώτο προσχέδιο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της, αποφάσισε να διευρύνει τόσο τις σελίδες όσο και την ομάδα. Για τέσσερις μήνες, δύο επιπλέον συγγραφείς εντάχθηκαν στο έργο, μαζί με έναν συντάκτη που την επισκεπτόταν στο σπίτι της κάθε εβδομάδα. Η διαδικασία την άφησε «εξαντλημένη», όπως δήλωσε η ίδια, παρόλο που δεν διάβασε ποτέ την τελική έκδοση.

Οι πρώτες 432 σελίδες των απομνημονευμάτων (στην αγγλική έκδοση με σκληρό εξώφυλλο, που εκδόθηκε από την Dey Street Books) καλύπτουν τη ζωή της, από τη γέννησή της το 1946 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η περίοδος αυτή κορυφώνεται με μια καθοριστική συζήτηση με τον σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα, η οποία της άνοιξε τα μάτια στον κόσμο της υποκριτικής. Μέχρι τότε, η Σερ είχε ήδη ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, εκτός από τα μουσικά της βίντεο κλιπ, αλλά τότε ήταν που έκανε πραγματικά το άλμα. Το 1984, έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Silkwood» και το 1987, πρωταγωνίστησε στο «The Witches of Eastwick» και, κυρίως, στο «Moonstruck», που της χάρισε το πολυπόθητο Όσκαρ. Όμως ο δρόμος προς την επιτυχία δεν ήταν καθόλου εύκολος.

Η Cheryl Sarkisian δεν είχε μια εύκολη παιδική ηλικία. Οι γονείς της, η Τζόρτζια και ο Τζόνι, δεν ταίριαζαν ακριβώς στο καλούπι της τυπικής ευτυχισμένης αμερικανικής οικογένειας της δεκαετίας του 1950. Η μητέρα της, μια αιώνια επίδοξη ηθοποιός που κάποτε εμφανίστηκε στη διάσημη σειρά «I Love Lucy», παντρεύτηκε έξι φορές, σύμφωνα με την αδελφή της Cher, ή οκτώ φορές, σύμφωνα με την τραγουδίστρια - ανάλογα με το αν υπολογίζει κανείς τους συζύγους που ξαναπαντρεύτηκε. Ο Johnnie, ο πρώτος από αυτούς τους συζύγους και αυτός που παντρεύτηκε δύο φορές, ήταν 20 ετών όταν την παντρεύτηκε, η οποία ήταν 18 ετών. Σύμφωνα με τη Cher, ο πατέρας της ήταν χρήστης ηρωίνης και κοινός εγκληματίας και δεν ήταν ποτέ «παρών» στη ζωή της.

Όταν η μητέρα της ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος μόλις τρεις μήνες μετά τον γάμο, ο Johnnie την ανάγκασε να πάει σε μια κλινική για έκτρωση. Η Τζόρτζια δεν ήθελε να το κάνει: «Ήταν το σώμα της, η ζωή της και η επιλογή της», γράφει η Σερ στα απομνημονεύματά της, σχεδόν 80 χρόνια αργότερα. «Δόξα τω Θεώ, όμως, που έφυγε, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ για να γράψω αυτές τις σελίδες».

Αλλά το μεγάλωμα του μωρού της δεν ήταν εύκολο και η μητέρα της αναγκάστηκε να αφήσει τη Σερ σε ένα καθολικό παιδικό ίδρυμα στην Πενσυλβάνια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν επέστρεψε γι’ αυτήν, το κοριτσάκι περπατούσε ήδη. Εν τω μεταξύ, η Georgia δούλευε ως σερβιτόρα στη νυχτερινή βάρδια, κερδίζοντας μόλις 20 δολάρια την εβδομάδα, κάνοντας οικονομίες για να τη συντηρήσει. Επισκεπτόταν τη Σερ εβδομάδα με εβδομάδα μέχρι να μπορέσει να την πάρει πίσω και να μετακομίσει στη Νεβάδα για να πάρει διαζύγιο. Εκεί, τη Σερ φρόντιζαν οι γείτονες -κάτι που η νεαρή κοπέλα μόλις που αντιλαμβανόταν τότε. Μόνο στην ενήλικη ζωή της, όταν η γιαγιά της ήρθε να δει την εμφάνισή της στο Λας Βέγκας, γνώρισε έναν από αυτούς τους γείτονες. «Νόμιζα ότι ήταν μπέιμπι σίτερ. Δεν είχα ιδέα ότι ζούσα μαζί τους», θυμάται η Σερ.

Μετά τη Νεβάδα, η Τζόρτζια -που απεβίωσε πριν από δύο χρόνια- ακολούθησε το όνειρό της να γίνει ηθοποιός και μετακόμισαν στο Λος Άντζελες, τη χώρα των ονείρων της. Εκεί, η Cher αναμείχθηκε με τα παιδιά διασημοτήτων όπως η Liza Minnelli και είχε ένα σύντομο νεανικό ειδύλλιο με τον Warren Beatty. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένα φτωχό κορίτσι με παπούτσια που συγκρατούνταν με λαστιχάκια και σόλες από χαρτόνι. Η Σερ παραδέχεται ότι η ζωή της ήταν δύσκολη: «Το είδος του χάους που έζησα, είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύς θυμός, πάρα πολύς φόβος, πάρα πολλά».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, σε ηλικία 16 ετών, γνώρισε τον Sonny Bono σε μια καφετέρια. Είπε ψέματα για την ηλικία της - εκείνος ήταν 27 - και η φιλία τους οδήγησε σύντομα στο να συγκατοικήσουν. Της πρόσφερε στέγη με αντάλλαγμα να καθαρίζει και να μαγειρεύει, αλλά της ξεκαθάρισε: «Μην ανησυχείς, έχω δύο μονά κρεβάτια. Και ειλικρινά, δεν σε βρίσκω ιδιαίτερα ελκυστική». Δύο χρόνια αργότερα, παντρεύτηκαν, πρώτα σε μια εικονική τελετή στο μπάνιο τους και στη συνέχεια επίσημα το 1969.

Ούτε ο γάμος της Cher με τον Sonny Bono ήταν ευτυχισμένος. Μαζί απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Chaz Bono, σήμερα 55 ετών. Κατά τη γέννησή του, ο Chaz ήταν ένα κορίτσι με το όνομα Chastity. Η Cher εξηγεί στο βιβλίο της ότι θα αναφέρεται στον γιο της ως Chas σε αυτόν τον πρώτο τόμο, με τη συγκατάθεσή του. Στον δεύτερο τόμο, που θα καλύψει τη μετάβασή του, θα τον αποκαλεί Chaz.

Αν και ο Sonny Bono στήριξε τη μουσική καριέρα της συζύγου του, ηχογραφώντας αρχικά μαζί (εμφανίστηκαν ως Caesar & Cleo) με τεράστια επιτυχία, την οδήγησε επίσης στην καταστροφή -τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. «Μου πήρε όλα τα λεφτά», παραδέχεται η Σερ. Μέχρι σήμερα, λέει, δεν καταλαβαίνει πώς συνέβη αυτό ή πώς μπόρεσε να της το κάνει αυτό.

Σύμφωνα με τη Cher, ο Bono προσπάθησε να επεκταθεί πέρα από τη φήμη του ως τραγουδιστής και απέκτησε εμμονή με τον έλεγχο της καριέρας της. Δεν την άφηνε να παίρνει τις δικές της αποφάσεις, να συνάπτει φιλίες με τα μέλη του συγκροτήματος - ή ακόμα και με τις συζύγους τους - ή να παρευρίσκεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Ήταν άπιστος και μάλιστα άρχισε να την κατηγορεί ότι τον απατούσε. Εμφανίστηκαν μαζί στο «The Sonny and Cher Comedy Hour», τραγούδησαν μαζί και περιόδευσαν μαζί, αλλά η οικογενειακή τους ζωή κατέρρεε. Η Σερ γράφει για μια νύχτα του 1972, όταν ένιωσε να την κατατρώει η μοναξιά και σκέφτηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου.

Δεν ήταν πλέον ένα παντρεμένο ζευγάρι, αλλά η επαγγελματική τους συνεργασία κράτησε δύο ακόμη σεζόν και όλα αυτά για χάρη της σειράς. Όπως αναφέρει το CBS, η Σερ έβγαινε για λίγο με τον μεγιστάνα της μουσικής, David Geffen, ο οποίος μια μέρα αποφάσισε να πάρει στα χέρια του το συμβόλαιό της: «Ο Sonny κατείχε το 95% της εταιρείας και ο δικηγόρος του το 5%. Και ονομαζόταν Cher Enterprises, αλλά δεν μου ανήκει τίποτα! Και δουλεύαμε μαζί για σχεδόν 12 χρόνια».

Ξεκινώντας από το μηδέν, η Σερ αγκάλιασε τη νέα της ανεξαρτησία, με απόλυτο έλεγχο της καριέρας της, χωρίς πλέον να την επισκιάζει ο πρώην σύζυγός της. Η καριέρα της ανέκαμψε, με επιτυχίες τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο. Μάλιστα, τραγουδάει ακόμα και σήμερα -πιο πρόσφατα στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret- και συνεχίζει να εργάζεται με έναν προπονητή φωνητικής. Λέει ότι θα είναι «πολύ λυπημένη» όταν δεν θα μπορεί πλέον να εμφανίζεται.

Η Σερ ξαναπαντρεύτηκε το 1975 τον Γκρεγκ Άλμαν. Ο γάμος τους διήρκεσε μόλις εννέα ημέρες, αλλά χώρισαν το 1979. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Elijah, το 1976, ο οποίος πάλεψε με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Μάλιστα, πριν από ένα χρόνο, η Cher ζήτησε τη νομική κηδεμονία του λόγω της αδυναμίας του να διαχειριστεί τα οικονομικά του -120.000 δολάρια τον χρόνο από ένα καταπίστευμα που είχε δημιουργήσει ο εκλιπών πατέρας του. Ωστόσο, κατέληξαν σε μια ιδιωτική συμφωνία διαμεσολάβησης τον Μάιο. Αλλά η Cher δεν αναφέρει πολλά για τον Elijah στα απομνημονεύματά της ή στη συνέντευξή της στους «New York Times», οπότε ίσως ασχοληθεί με αυτό στον δεύτερο τόμο των απομνημονευμάτων της. Θα πρέπει να περιμένουμε περίπου ένα χρόνο για να το μάθουμε.

Πηγή: skai.gr

