Cher: Κατακεραυνώνει διάσημο σκηνοθέτη - Ήταν ένα γουρούνι…

Η Cher δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τον αείμνηστο σκηνοθέτη, Peter Bogdanovich, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία «Mask» του 1985.

Η 78χρονη Σερ, αποκάλεσε τον εκλιπόντα πλέον σκηνοθέτη «αλαζόνα» κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στους «Times». Τα αισθήματα φαίνεται ότι ήταν αμοιβαία, καθώς στο παρελθόν ο Peter Bogdanovich την είχε χαρακτηρίσει ως την πιο δύσκολη ηθοποιό με την οποία είχε συνεργαστεί.

Cher blasts ‘arrogant’ director after he said she was most difficult actor to work with: ‘He was a pig’ https://t.co/ZSEjSXfZF7 pic.twitter.com/0yNYlaCe0l — Page Six (@PageSix) November 22, 2024

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τον Μπογκντάνοβιτς να της ζητά προτάσεις για το πού θα έπρεπε να γυρίσουν μια συγκεκριμένη σκηνή. «Και λέω, "Λοιπόν, η κουζίνα λειτουργεί αρκετά καλά, γιατί να μην το ξανακάνουμε αυτό;"», θυμήθηκε η Σερ και πρόσθεσε, «το επόμενο πρωί φτάνει στο πλατό τρώγοντας ένα σάντουιτς με αυγά και αρχίζει να ουρλιάζει ότι δεν πρόκειται να με αφήσει να σκηνοθετήσω αυτή την ταινία -είμαι ένα τίποτα- μπορεί να με "κόψει" ανά πάσα στιγμή. Ω ναι, ήταν ένα γουρούνι».

Το 2019, ο Peter Bogdanovich ισχυρίστηκε ότι η Σερ ήταν η πιο δύσκολη ηθοποιός με την οποία μπορούσε κάποιος να δουλέψει, λέγοντας ότι «δεν εμπιστεύεται κανέναν, ειδικά τους άνδρες». Επίσης, η Σερ κατέκρινε και τον σκηνοθέτη, Φρανκ Οζ, ο οποίος συνεργάστηκε για λίγο μαζί της στην ταινία «Mermaids» του 1990, δηλώνοντας ότι εκείνη ήταν η αιτία για την απόλυσή του από την ταινία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.