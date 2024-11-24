«Πάντα αστειεύομαι ότι αν έγραφα την ιστορία της ζωής μου, θα έμοιαζε σχεδόν με παραμύθι». Αυτή η δήλωση, που έκανε η Βρετανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και συγγραφέας, Cynthia Erivo, το 2018 στο «The Hollywood Reporter», μπορεί να ακούγεται σαν μια αντανάκλαση από το παρελθόν, αλλά μοιάζει σχεδόν προφητική. Εκείνη την εποχή, η Erivo ήταν ακόμα ένα ανερχόμενο ταλέντο. Ναι, έκανε θραύση στο Broadway ως Celie στο «The Color Purple», αλλά δεν είχε ακόμη πατήσει το πόδι της σε κινηματογραφικό πλατό και μόλις είχε υπογράψει τα δύο πρώτα της κινηματογραφικά συμβόλαια.

Προχωρήστε έξι χρόνια μπροστά, και το πρόσωπο και το όνομά της κοσμούν τώρα τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο ως Elphaba, η κακιά μάγισσα της Δύσης, απέναντι από τη ροζ και ζωηρή Glinda της Ariana Grande. Πρωταγωνιστούν στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked», ενός από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα μιούζικαλ του 21ου αιώνα. Με 65 εκατ. θεατές και 6 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, το μιούζικαλ κατέχει εδώ και καιρό μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του θεάτρου. Τώρα, η ταινία έφτασε επιτέλους στους κινηματογράφους και το παραμύθι, ή μάλλον το παραμύθι των μαγισσών, μόλις αρχίζει. Όμως η ιστορία ετοιμαζόταν εδώ και χρόνια.

Η Erivo ήξερε πάντα ότι η θέση της ήταν στη σκηνή, πολύ πριν σκεφτεί ποτέ να παίξει μπροστά στην κάμερα. Στην πραγματικότητα, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τις σπουδές ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου και να ακολουθήσει καριέρα στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης, όπου είναι τώρα αντιπρόεδρος. Πριν αποφοιτήσει το 2010, έβρισκε συχνά ήσυχες γωνιές με συμμαθητές της για να τραγουδήσουν και να κάνουν πρόβες. Απομνημόνευσε ακόμη και το σενάριο του «Wicked», παρόλο που δεν είχε δει ποτέ την παράσταση. Γοητευμένη από αυτό, υποσχέθηκε να πάει η ίδια στην παράσταση για να γιορτάσει τα 25α γενέθλιά της. Πήγε μόνη της και συνδέθηκε έντονα με την ιστορία.

Αλλά πολύ πριν η Erivo γίνει η Elphaba, έπρεπε να συμβούν πολλά πράγματα: μικροί ρόλοι, μιούζικαλ, θεατρικά έργα και, πάνω απ' όλα, ο ρόλος της Celie στο «The Color Purple» - πρώτα στο Off West End του Λονδίνου και μετά στη Νέα Υόρκη. Αυτή η ερμηνεία της χάρισε ένα βραβείο Tony, μετά ήρθε ένα Grammy και ένα Emmy. Από εκεί και πέρα, έχτισε μια στέρεη βάση για την παγκόσμια φήμη που απολαμβάνει σήμερα.

Η Ariana Grande είδε την παράσταση στο Broadway όταν ήταν παιδί, και η Kristin Chenoweth, η αυθεντική Glinda, ήταν μία από τις μέντορές της. Η Grande ήταν μέσα και οι περισσότεροι θαυμαστές την είδαν ως την τέλεια επιλογή. Η Erivo, ωστόσο, δεν ήταν τόσο προφανής επιλογή. Παρόλο που είχε ήδη υποδυθεί εμβληματικές μορφές όπως η τραγουδίστρια Aretha Franklin και η ακτιβίστρια Harriet Tubman (με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και για Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού), αυτός ο ρόλος ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Υπήρχαν πολλές υποψήφιες, μεταξύ των οποίων, και η ίδια η Γκράντε, η οποία εκπαιδεύτηκε για να τραγουδήσει και να ερμηνεύσει τον ρόλο της Elphaba.

Η επιλογή της Cynthia Erivo για τον ρόλο της Elphaba στο «Wicked» ήταν μια συνειδητή και τολμηρή επιλογή του σκηνοθέτη, Jon M. Chu, ο οποίος ήθελε να δώσει μια νέα προοπτική στο αγαπημένο μιούζικαλ. Η Erivo, μια μαύρη, bisexual και με ξυρισμένο κεφάλι γυναίκα, ενσαρκώνει μια νεαρή μάγισσα που περιθωριοποιείται για το πράσινο δέρμα και τις ισχυρές ικανότητές της. Αυτή η απόφαση για το κάστινγκ ήταν σκόπιμη, ξεφεύγοντας από ένα μιούζικαλ που μπορεί να θεωρηθεί φτηνό. Όπως η ίδια η Erivo έχει μοιραστεί κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας, ο ρόλος της είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ερμηνεία ενός χαρακτήρα. Είναι μια δήλωση για την ταυτότητα και την ενδυνάμωση. Το «Wicked» είναι η απάντησή της σε όλες τις «ταμπέλες» και τους χαρακτηρισμούς που έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η διακήρυξη του δικαιώματός της να υπάρχει με όλη της τη δύναμη.

