Η Πάρις Χίλτον υποστήριξε ότι δεν έχει κάνει ποτέ μπότοξ, fillers ή κάποια χειρουργική επέμβαση. «Αισθάνομαι πραγματικά περήφανη που είμαι εντελώς φυσική». Ειδικότερα, η 43χρονη καλλιτέχνιδα υποστήριξε στο «Zach Sang Show» ότι «δουλεύει» για να γεράσει αντίστροφα.

«Δεν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, fillers, καμία χειρουργική επέμβαση, τίποτα». Η Χίλτον εξήγησε ότι έχει διατηρήσει τη νεανική της λάμψη χάρη στις συμβουλές της μητέρας της, Κάθι Χίλτον, για την περιποίηση του δέρματος.

«Η μητέρα μου μου είπε όταν ήμουν 8 ετών: "Πάρις, μείνε μακριά από τον ήλιο"», θυμάται. «Και μετά μου έμαθε αυτή την καταπληκτική ρουτίνα περιποίησης του δέρματος σε 10 βήματα. Έτσι, κυριολεκτικά το κάνω αυτό από τότε που ήμουν 8 ετών». Η Χίλτον, επίσης, ανέφερε ότι έφτιαξε ένα σπα στο σπίτι της, το Sliving Spa.

Η Paris Hilton είναι η πρώτη influencer, η πρώτη που μετέτρεψε τη ζωή της σε ριάλιτι σόου. Αναμφίβολα, αυτή η συμπεριφορά της εξηγεί γιατί η εγγονή ενός δισεκατομμυριούχου ξενοδόχου έφτασε να έχει τη δική της εκπομπή στο Fox και να κάνει καριέρα ως ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο πριν κλείσει τα 20 της χρόνια. Πάντα είχε ένα σχέδιο.

Η διάσημη κληρονόμος συχνά απορρίπτονταν ως μια «χαζή ξανθιά» λόγω της τηλεοπτικής εκπομπής «The Simple Life». Η Πάρις Χίλτον είναι πλέον ένα «άλλο» πρόσωπο. Είναι μητέρα δύο παιδιών, ενώ η εταιρεία της είναι ιδιαίτερα πετυχημένη. Για την ακρίβεια είναι δισεκατομμυριούχος.

