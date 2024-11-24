Μετά από δύο χρόνια εμφανίσεων στη σκηνή του Colosseum at Caesars Palace με το εμβληματικό σόου «Weekends With Adele», η Adele ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το κοινό της για ένα μεγάλο διάστημα. Οι εμφανίσεις της δεν ήταν απλώς συναυλίες, αλλά εμπειρίες γεμάτες συναίσθημα και προσωπικές εξομολογήσεις. Όμως, η ψυχή και το σώμα της ζητούν επιτέλους ανάπαυση.

«Το να τραγουδάς τέσσερις ώρες το Σαββατοκύριακο, ζωντανά, είναι πολύ. Είμαι ταλαιπωρημένη μετά από αυτές τις συναυλίες. Και παίρνω κάθε άτομο σε αυτό το δωμάτιο στην ψυχή μου, σας παίρνω μαζί μου στο σπίτι», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Αστειεύτηκε πως, μετά από κάθε εμφάνιση, μοιάζει με τη γυναίκα που ταΐζει περιστέρια στο «Home Alone 2», περιγράφοντας την «κουρελιασμένη» εικόνα της όταν επιστρέφει σπίτι ξημερώματα. Η Adele, γνωστή για τη βαθιά αφοσίωση στους θαυμαστές και την οικογένειά της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον χρόνο που σκοπεύει να αφιερώσει στον γιο της, τον σύντροφό της, και -όπως άφησε να εννοηθεί- σ' ένα νέο μέλος στην οικογένεια.

«Θέλω να αγαπήσω το παιδί μου, τον άντρα μου και να έχω άλλο ένα παιδί», είπε με ειλικρίνεια, αποχαιρετώντας μια φάση που την καθόρισε επαγγελματικά αλλά την κατέβαλε προσωπικά.

Adele shares an emotional speech to her fans in the last night of 'Weekends With Adele'

"All of my fans, all of my fans. I'm so thankful to Vegas for giving me that second chance" 🥺 pic.twitter.com/R9IuAXjFbA — Adelettes (@Adelettes2) November 24, 2024

Η Adele έγινε διάσημη το 2008 με το πρώτο της άλμπουμ «19», πριν κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ της, το «21», το 2011, και το «25», το 2015. Το δεύτερο άλμπουμ της είναι το τέταρτο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, πίσω από τους Queen, τους ABBA και τους Beatles.

Adele meeting Meryl Streep dressed up as her character in “Death Becomes Her” for #Halloween is the best video you’ll see tonight. #WeekendsWithAdelepic.twitter.com/VtaFtI02JW — Adele Stats (@StatsAdele) November 2, 2024

Adele explains why Celine Dion’s attendance at “Weekends With Adele” is so meaningful and a full circle moment:



“I have been performing in Celine Dion's room at the Colosseum for almost 2 years now. (…) It was the only venue I wanted to play in Vegas because it was built for… pic.twitter.com/iln5sdKL3X — Adele Stats (@StatsAdele) October 28, 2024

