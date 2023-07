Bradley Cooper: Έγινε… «Πινόκιο» για να πάρει τον ρόλο στο «Sex and the City»

«Ήταν η πρώτη του δουλειά και ήθελε απεγνωσμένα να την πάρει», δήλωσε η Cynthia Nixon

Οι ανερχόμενοι ηθοποιοί κάνουν πολλά για να πετύχουν και στην περίπτωση του Bradley Cooper ισχύει ο ίδιος κανόνας. Ο ηθοποιός έγινε… «Πινόκιο» στην προσπάθειά του να πάρει έναν ρόλο.

Σύμφωνα με την πρωταγωνίστρια του «Sex and the City», Cynthia Nixon, η οποία εμφανίστηκε στο «Watch What Happens Live», ο Cooper είπε ότι μπορούσε να οδηγήσει με ταχύτητες προκειμένου να πάρει τον ρόλο του Jake, στη δεύτερη σεζόν της εμβληματικής σειράς του HBO.

«Ήταν η πρώτη του δουλειά και ήθελε απεγνωσμένα να την πάρει», δήλωσε η Nixon στον παρουσιαστή του WWHL, Andy Cohen. «Και τότε έγινε η μεγάλη αποκάλυψη από τον ίδιο: ‘’Δεν ξέρω να οδηγώ με ταχύτητες’’».

Μάλιστα, ο ηθοποιός έχει μιλήσει για τη συγκεκριμένη αμήχανη στιγμή, στο Backstage Magazine το 2012, αποκαλύπτοντας ότι πήγε ακόμη και σε Σχολή Οδήγησης στο Μανχάταν για να μάθει όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

«Νόμιζα ότι πήγαινε καλά όταν έμαθα σε ένα Volkswagen, αλλά στη συνέχεια οδηγούσα μια Porsche cabrio του 1962, όπου ο συμπλέκτης ήταν σαν να οδηγούσα λεωφορείο», είπε. «Και είχα τη Sarah Jessica Parker στη θέση του συνοδηγού. Πολύ γρήγορα με έβγαλαν έξω και έβαλαν έναν αντικαταστάτη μέχρι να φτάσουμε», ανέφερε χαμογελώντας.

Πηγή: skai.gr

