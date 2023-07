Ο «αγέραστος» Brad Pitt – Ο γοητευτικός ηθοποιός συμμετέχει σε νέα διαφημιστική καμπάνια συσκευών καφέ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Μπραντ Πιτ, εθεάθη το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία στα γυρίσματα ενός νέου διαφημιστικού σποτ για γνωστή ιταλική μάρκα που κατασκευάζει πολυτελείς μηχανές καφέ και εσπρέσο.

Τα γυρίσματα έγιναν σε έναν αμπελώνα στην περιοχή Βαρ της γαλλικής Ριβιέρας. Ο σταρ ντυμένος στα λευκά συμμετείχε μαζί με την ηθοποιό Καρίνα Μπιούτε.

Σημειώνεται ότι διατηρεί επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία με έδρα το Τρεβίζο της Ιταλίας από τον Σεπτέμβριο του 2021.

«Για μένα ο καφές δεν είναι απλώς ένα ποτό. Δημιουργεί επαφές και επιτρέπει να δημιουργήσετε στιγμές για τον εαυτό σας. Αυτή η δυνατότητα να σταματώ αυτό που κάνω, να εκτιμώ τη στιγμή, και γενικά τη ζωή, το βρίσκω συγκλονιστικό», είχε πει ο Πιτ το 2021 για την καμπάνια στο περιοδικό People.

Ο διάσημος ηθοποιός στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail έμοιαζε να έχει σταματήσει τον χρόνο όπως στο ρόλο του, όταν υποδύθηκε τον Μπέντζαμιν Μπάτον έναν άνδρα που γερνάει αντίστροφα, το 2008.

