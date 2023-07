Sarah Jessica Parker: Αποκάλυψε γιατί δεν έκανε γυμνές σκηνές στο «Sex and the City»

Σε αντίθεση με την Parker, η συμπρωταγωνίστριά της, Cynthia Nixon, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να κάνει γυμνές σκηνές στη σειρά

Σε μία πρόσφατη εμφάνισή της στο The Howard Stern Show του SiriusXM, η Sarah Jessica Parker εξήγησε γιατί «ποτέ δεν ένιωθε άνετα» με τις γυμνές σκηνές την εποχή που πρωταγωνιστούσε στο «Sex and the City».

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως όταν διάβασε το σενάριο για τη σειρά, σκέφτηκε ότι «ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό, διαφορετικό και φρέσκο», ωστόσο αρχικά ανησυχούσε για το πώς θα μπορέσει να μπει στη θέση του εμβληματικού ρόλου της Carrie Bradshaw.

«Το μόνο πράγμα που είπα στον δημιουργό της σειράς, Darren Star, εφόσον με απασχολούσε, ήταν ότι απλά δεν ένιωθα άνετα να κάνω γυμνό και υποψιαζόμουν ότι αν δεν ήταν στο αρχικό σενάριο, θα ήταν μέρος κάποια στιγμή», ανέφερε συγκεκριμένα η ηθοποιός.

Παρά το γεγονός πως το «Sex and the City» σαν σειρά, ταυτίστηκε με την σεξουαλική απελευθέρωση της σύγχρονης γυναίκας και τον φεμινισμό, – κάτι που όπως είπε η ίδια η ηθοποιός δεν είχε ξανά δει ως τότε – αρχικά την έκανε να διστάζει να συμμετάσχει στο καστ και να πει «ναι» στον ρόλο εξαιτίας του ότι ήταν αρκετά «ντροπαλή».

