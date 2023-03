Brad Pitt: Πούλησε 39 εκατ. δολάρια το ακίνητο που ζούσε με την Angelina Jolie

Ο Μπραντ Πιτ αποφάσισε να πουλήσει το ακίνητο που έμενε με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, στο Μπέβερλι Χιλς, βάζοντας στην τσέπη 37 εκατ. δολάρια. Ο διάσημος ηθοποιός είχε αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι πριν από 30 χρόνια δίνοντας τότε 2 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το «Radar», το ακίνητο περιλαμβάνει μια λίμνη με ψάρια Koi, έναν κινηματογράφο, ένα skate park, μια αίθουσα χορού και πολλές άλλες ανέσεις.

Ο Μπραντ Πιτ είχε βάλει το ακίνητο προς πώληση πριν από μερικούς μήνες, καθώς μετακομίζει στα βόρεια της πολιτείας, στο Καρμέλ, στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το «TMZ».

Ο ηθοποιός φέρεται να βγαίνει με την Ines de Ramon και θα μπορούσε σύντομα να επισημοποιήσει τη σχέση τους.

