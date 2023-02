Brad Pitt: Η νέα του αγαπημένη γνώρισε τα παιδιά του – Σοβαρεύει η σχέση με την Ινές ντε Ραμόν

Ο Μπραντ Πιτ φαίνεται πως «βλέπει» σοβαρά τη σχέση του με τη νέα σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, ο ίδιος βρίσκεται στο πλευρό της και τη στηρίζει στο διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Paul Wesley. Αλλά και Ινές «δεν δίνει δεκάρα» για το τι σκέφτεται η Angelina Jolie για τη νέα του σχέση.

Ο 59χρονος ηθοποιός, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται εν μέσω του δικού του… «πικρού» επταετούς διαζυγίου και της «μάχης» για την κηδεμονία με την Αντζελίνα Τζολί, άρχισε να βγαίνει με την 29χρονη Ινές τον Νοέμβριο και σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του σταρ, το ζευγάρι έχει έρθει απίστευτα κοντά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Ο ίδιος άνθρωπος αποκάλυψε στην «DailyMail» ότι πλέον ο Μπραντ έχει γνωρίσει την Ινές στα παιδιά του, ενώ περιέγραψε λεπτομερώς πώς ο ίδιος και η νέα του σύντροφος στηρίζουν ο ένας τον άλλον, καθώς «δέθηκαν» από τα δύσκολα, ομολογουμένως, διαζύγιά τους.

