Ο 21 ετών σήμερα Μπλάνκετ (Blanket), το μικρότερο από τα τρία παιδιά του θρυλικού Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson), μετά τον θάνατο του πατέρα του τον Ιούνιο του 2009 απείχε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Michael Jackson's youngest son Bigi, 21, who is best known as Blanket, is seen in rare photo with his cousins Randy, Donte, Royal and Jermajesty https://t.co/yNyEeGmme0 pic.twitter.com/pLfdiuzRG1 January 29, 2024

Όλα αυτά τα χρόνια, μεγαλώνοντας, έγινε αγνώριστος, ενώ άλλαξε και το όνομά του σε Bigi Jackson.

Ο Bigi – ο οποίος εργάζεται ως παραγωγός και σκηνοθέτης - εθεάθη για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, τον περασμένο Αύγουστο στο Λας Βέγκας, σε σόου αφιερωμένο στον πατέρα του, μαζί με τα αδέρφια του.

Επίσης τον περασμένο Οκτώβριο παρευρέθηκε στο ετήσιο Thriller Night Halloween Party, που διοργανώθηκε από τον αδερφό του Prince στο σπίτι της οικογένειας Τζάκσον στο Encino της Καλιφόρνια.

