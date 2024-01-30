Η Shannen Doherty μοιράστηκε μια σημαντική εξέλιξη στη «μάχη» της με τον καρκίνο, την οποία χαρακτήρισε «θαύμα». Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Beverly Hills, 90210», η οποία έχει διαγνωστεί με καρκίνο (σταδίου 4), δήλωσε ότι τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης θεραπείας της έδωσαν νέες ελπίδες για το μέλλον.

«Δεν θα πω τι είναι. Ακολουθώ μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο και μετά από τέσσερις θεραπείες δεν είδαμε πραγματικά διαφορά και όλοι ήθελαν να σταματήσω. Είπα: ‘’Θα συνεχίσουμε και θα δούμε"», είπε στον ακτινοθεραπευτή της ογκολόγο, Dr. Amin Mirhadi, στο επεισόδιο της Δευτέρας του podcast «Let's Be Clear».

Shannen Doherty shares ‘miracle’ update on cancer battle: ‘Hope is always there’ https://t.co/Qvm9IXlstp pic.twitter.com/gYJCZvaAtP — Page Six (@PageSix) January 30, 2024

«Και ναι, μετά την έκτη ή την έβδομη θεραπεία, είδαμε πραγματικά να διασπά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό».

Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι ένα εμπόδιο μεταξύ των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου (τριχοειδή) και των κυττάρων ή άλλων συστατικών που αποτελούν τον εγκεφαλικό ιστό. Ενώ το κρανίο, οι μήνιγγες και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό προστατεύουν από φυσικές βλάβες, ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός παρέχει άμυνα έναντι παθογόνων και τοξινών που προκαλούν ασθένειες και μπορεί να υπάρχουν στο αίμα μας.

Η 52χρονη Doherty δήλωσε ότι η ανταπόκριση του σώματός της στη νέα θεραπεία ήταν ένα «θαύμα» και πρόσθεσε: «Για μένα, αυτό είναι ένα θαύμα αυτή τη στιγμή. Ότι κατά κάποιο τρόπο έριξα τα ζάρια και είπα, "Ας συνεχίσουμε"».

Η ηθοποιός διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2015. Παρόλο που το 2017 ο καρκίνος ήταν σε ύφεση μετά από χημειοθεραπεία, ωστόσο το 2019 της «χτύπησε» ξανά την πόρτα. Πέρυσι, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο καρκίνος της είχε κάνει μετάσταση, εξαπλώθηκε πρώτα στον εγκέφαλο και στη συνέχεια στα οστά της.

Παρά το γεγονός ότι λέει ότι δεν θέλει να πεθάνει, η Doherty εξήγησε γιατί ο θάνατος δεν την τρομάζει.

«Δεν θέλω να πεθάνω», είχε δηλώσει τότε στο «People». «Νομίζω ότι θα φοβόμουν τον θάνατο αν δεν ήμουν καλός άνθρωπος, αλλά είμαι. Δεν φοβάμαι τον θάνατο, απλά δεν θέλω να πεθάνω.

Δεν τελείωσα με το να ζω, δεν τελείωσα με το να αγαπώ, δεν τελείωσα με το να δημιουργώ, δεν τελείωσα με το να... Ελπίζω να αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο. Η μεγαλύτερη ανάμνησή μου δεν έχει έρθει ακόμα», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

