Το φημολογούμενο ειδύλλιο της Angelina Jolie με τον Βρετανό ράπερ Akala φέρεται να αναθερμαίνεται. Η 49χρονη πρωταγωνίστρια του «Maleficent» φέρεται να έφερε κρυφά τον 40χρονο μουσικό στη σουίτα του ξενοδοχείου που διέμενε στο Λονδίνο, σύμφωνα με διεθνή μέσα.

«Το ζευγάρι πέρασε δύο νύχτες μαζί μέσα στο ξενοδοχείο», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο «Page Six». «Ο Akala βγήκε κρυφά από το ξενοδοχείο με ένα από τα αυτοκίνητα της ηθοποιού, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της νέας της ταινίας ''Maria''», είπε η πηγή.

Και πρόσθεσε: «Χρησιμοποιούν ξεχωριστά αυτοκίνητα και μυστικές εισόδους για να κρατήσουν τη σχέση τους κρυφή, αλλά είναι μια συμφωνία που έχουν κάνει μεταξύ τους».

Angelina Jolie, 49, and rumored boyfriend Akala, 40, spend two nights together in her London hotel: report https://t.co/2OdKeOVdhZ pic.twitter.com/g8HQtC9ZpU — Page Six (@PageSix) October 22, 2024

Η ηθοποιός και ο καλλιτέχνης παρευρέθηκαν και οι δύο στην εκδήλωση -ντυμένοι ως δίδυμοι- αν και φωτογραφήθηκαν να φτάνουν χωριστά. Μετά την πρεμιέρα, οι δυο τους απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο στο Soho House, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η πρωταγωνίστρια του «Girl, Interrupted» και ο Akala έχουν συνδεθεί ρομαντικά από τον Μάιο του 2024, όταν η τελευταία παρακολούθησε το λογοτεχνικό φεστιβάλ «Calabash» στην Τζαμάικα μαζί με τις κόρες της.

Η πηγή ανέφερε ότι το ζευγάρι μοιράζεται το ίδιο πάθος όταν πρόκειται για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η ηθοποιός και μητέρα έξι παιδιών ήταν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ, από τον οποίο χώρισε το 2016.

