Angelina Jolie: Είναι ο Akala ο νέος της αγαπημένος; - Εμφανίστηκαν ντυμένοι ως… δίδυμοι στο Λονδίνο

Η Τζολί εμφανίστηκε χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί, ενώ πόζαρε χαλαρά με τα χέρια στις τσέπες της

Angelina Jolie

Η Αντζελίνα Τζολί και ο φημολογούμενος νέος της σύντροφος, Ακάλα, εμφανίστηκαν ντυμένοι στα μαύρα -σαν δίδυμοι- στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Maria», στο Λονδίνο.

Angelina Jolie

Η 49χρονη ηθοποιός -της οποίας ο πρώην σύζυγός της, Μπραντ Πιτ, βγαίνει με την Ινές ντε Ραμόν- και ο 40χρονος Akala επέλεξαν να φορέσουν μαύρο παντελόνι και σακάκι για την εκδήλωση του 68ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου BFI του Λονδίνου.

Η Τζολί εμφανίστηκε χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί, ενώ πόζαρε χαλαρά με τα χέρια στις τσέπες της. Το ζευγάρι τροφοδότησε τις φήμες περί ειδυλλίου όταν εντοπίστηκαν να βγαίνουν από το ξενοδοχείο που διέμενε η πρωταγωνίστρια του «Maleficent» κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. 

Angelina Jolie

Οι εικασίες σχετικά με το νέο ειδύλλιο ξεκίνησαν όταν ο πολιτικός ακτιβιστής και μουσικός συνάντησε την ηθοποιό και τις κόρες της στο λογοτεχνικό φεστιβάλ Calabash στην Τζαμάικα, τον Μάιο του 2023. Τότε τα διεθνή μέσα ανέφεραν ότι ο Akala ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός μαζί τους. Έξι μήνες αργότερα, το ζευγάρι απόλαυσε ένα ρομαντικό δείπνο στο Μιλάνο, σύμφωνα με το «In Touch».

